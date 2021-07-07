排第10類不等了 台退休教師飛美打疫苗

在台灣排第10類施打族群的陳偉達，到休士頓美福藥局注射疫苗，免費、免排隊，還有三種疫苗可選擇。 （記者封昌明／攝影）

在台灣 被排名為第10類接種疫苗 人群的退休國小老師陳偉達，7月6日帶著兒子及學生周英傑飛往休士頓施打莫德納疫苗。他表示，按照報載的台灣疫苗目前的進口數量，今年他可能打不到了，乾脆帶著家人和學生到美國 施打，順便探視年邁的母親，這次入境準備居留48天。

在本地廣告業者Bruce陳的介紹下來休士頓打疫苗的陳偉達說，依他的了解，台灣很多人想出國，但沒辦法到美國施打疫苗，多半都是經濟考量，他因為條件還可以，所以決定高價購買機票，借住弟弟的房子待上48天順便旅遊，有很多人由於工作及經費等問題，都選擇放棄出國，留在台灣排隊等待政府的叫號，或者選擇到美國打嬌生疫苗，打一針後隔天就飛回台灣繼續工作。

陳偉達兒子在台灣某大旅行社上班，受到疫情影響，公司幾乎沒有生意，目前已改行當代課老師，希望藉著這次到美國打針能找到深造的機會。陳偉達的學生周英傑則是在台北市知名的夜總會酒店負責管理工作，他說，台灣政府雖說7月中旬要開放，但酒店業者都預估最快也要9月份，店內的生意才會逐漸恢復，所以他計畫回去以後與酒店的工作人員商量，揪團來休士頓美福藥局施打打疫苗。

美福藥局的主任藥師呂岳勳表示，自從他們開始施打疫苗以來，已經為2000多位民眾注射各種疫苗，台灣目前所碰到的狀況，在他們施打之初也曾碰過，不過每次他都要求工作人員一定要和顏悅色地向民眾解釋，施打疫苗的順序原則，免不了也是有一些爭議，看到台灣為了打疫苗吵翻天，他覺得這應該都是過渡期，待疫苗供貨逐漸正常社會議論就會平息了。

其實，自從台灣爆發群聚感染以來，就有很多民眾從世界各地專程到美國施打疫苗，其中包括在中南美洲工作的民眾，據他了解當地政府目前都沒有可靠疫苗可以施打，其中包括瓜地馬拉、烏拉圭等地。

呂岳勳回憶去年美國疫情剛爆發時，很多台灣的僑胞都紛紛束裝返台避疫，曾幾何時，就在美國各地普遍施打疫苗，疫情趨緩之際，有很多從台灣或其他國家，反而專程來美國施打疫苗，最近他們就接到很多這類詢問電話。他指出，亞洲地區目前疫情蔓延，美國反而成為一個相對安全之地。

呂岳勳強調，雖然本地很多民眾都已施打疫苗，但由於休士頓是一個多元化族群的社會，民眾出入門戶仍要維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離等基本防疫措施，對於剛入境探親或商務的國際友人，美福藥局也歡迎周一至周五，到中國城總店注射疫苗，他們最近為了長期與疫苗抗戰自購了一部符合規定的超低溫冰箱，所有疫苗在進貨後都會獲得很好的保障，民眾無需多慮。美福藥局的地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston TX 77036，諮詢電話：281-506-2453。