溫泉+美石 阿肯色州美南夜明珠

阿肯色州首府小岩城首座風車。(馮啟豐提供)

【休士頓訊】為推廣雙邊觀光及旅遊交流,駐休士頓台北經濟文化辦事處近期推出一系列專題報導,介紹服務轄區五州特色,首篇系列報導即大幅介紹阿肯色州 的溫泉市(Hot Springs)。

羅復文處長表示,阿肯色州內斂之美像夜明珠一樣,曖曖內含光。觀光資源豐富的阿州除了地底源源不絕的溫泉以外,還蘊藏了鑽石、水晶等美石,鑽石坑州立公園 (Crater of Diamonds State Park)是全世界少數對大眾開放的鑽石產地;阿州艾達山鎮(The town of Mount Ida)更享有世界石英水晶之都(the Quartz Crystal Capital of the World)的盛名,水晶質地與巴西齊名,全球第一。

台灣人耳熟能詳的溫泉具有暖身舒心的療癒功能,而水晶自古則具有啟發身心靈的神祕能量,這個暑假就攜家帶眷來趟療癒之旅,探索自然恬靜之鄉的阿肯色州。

台灣同鄉聯誼會會長馮啟豐(Toyo Feng)旅居美國 近30年,已走遍全美50個州,每個州都蘊藏著其特殊的歷史背景及文化成長。他透過台北經文處撰文介紹,每次開車到北部出差都會停留過美國前總統比爾柯林頓的故鄉阿肯色州過夜。

阿肯色州位于美國南部,其首府小岩石城(Little Rock),面積在50個州內排名第29位,位在密西西比河中下游西側,北接密蘇里州,南接路易斯安那州,西連奧克拉荷馬州及德州,東鄰田納西州及密西西比州。州内的多條河流均由西北流向東南,最後滙入密西西比河。阿肯色州地屬溫帶氣候,四季分明,夏季長而冬季短,自然環境優美寧靜,又被稱為美國的自然之州。境内有6個國家公園及52個州立公園,非常適合規劃至少一週深度旅遊的自然休閒勝地。

阿肯色州是美國少數出產鑽石的州,其州石正是鑽石,而著名鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)於1972年開放,曾開採挖出過北美最大顆的鑽石。遊客只需購買一張價格普通的門票即可入場,開啟挖掘之旅。園内還另設水上世界,給遊客同時帶來尋寶兼戲水的雙重樂趣!

阿肯色州除了是自然之州外,還是偉人之州,鍾靈毓秀的這塊淨土誕生出許多人才,包括前美國總統柯林頓;美國五星上將麥克阿瑟將軍、美國靈魂音樂家艾爾格林、美國著名鄉村音樂創作歌手強尼凱許、美國歷史上第一位獲得美國雜誌終身成就獎的出版界女強人海倫格莉布朗等;另外,全世界最大實體零售業主沃爾瑪超市,創辦人就是在此發跡,總部就設在小岩城。

馮啟豐強力推薦阿肯色州十個主要著名景點:(一)水晶橋美國藝術博物館、(二)歐扎克山脈、(三)溫泉國家公園、(四)前總統柯林頓紀念博物館、(五)鑽石坑州立公園、(六)韋格納水晶礦場、(七)布蘭查德溫泉鐘乳石洞公園、(八)阿肯色州政府大廈、(九)Garvan Woodland 花園、(十)野牛國家河。