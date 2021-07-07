美南銀行首季收益佳 發績效紅利獎金

美南銀行的感恩餐會散發出濃厚的德州風。（記者封昌明／攝影）

美南銀行董事長李承穗為感謝全體員工自去年2020年以來至今努力不懈，政府二次紓困 案幫助不少因疫情 影響需要解困的客戶，再加上2021年第一季度銀行業績和收益表現出眾，因此自6月底起從休士頓總行開始，依續在達拉斯區、奧斯汀區和加州區域等分行舉行職工感恩同樂餐會（Employee Appreciation）。每處的餐會由執行長Mark Simmons代表董事會親自發放績效紅利獎金給每一個員工，以示慰勞和感謝，當員工們收到這份額外驚喜時皆以熱烈的回應。

董事長李承穗在餐會中表示，美南每位職員的專業和負責，令她感到無比驕傲。在二次的PPP紓困方案後，有不少企業主和客人特別發了郵件或簡訊給她，甚至有些客人在外面或餐會場合中，會特地向她表達感謝，並讚揚美南職員們的專業和負責態度，讓他們倍感溫馨和感動。李承穗說，去年受到疫情影響，美南銀行所有員工都競競業業地堅守崗位，協助各事業單位辦理PPP業務，她看到員工們都非常努力為客戶服務，將業績衝高打破了自創行來的紀錄

執行長Mark Simmons強調，疫情滅不了他們服務的熱忱，反而讓美南這個大家庭更加團結，他和董事會看到每一位員工的努力；因此，在與董事會商量決定特別加發績效獎金給所有員工。

2021年美南銀行感謝餐會，總行餐會以別開生面地方式在設在該行的一樓大廳內搭起西部風景畫，再配上各種造型面具供客人和行員拍照。也由於是星期一的正常上班日，所以下午5時營業時間一結束，行員們皆都應景地穿上牛仔服及馬靴赴會，享受著德州 式烤肉大餐，現場散發出濃厚的德州風情。資深董事長李昭寬、執行長Mark Simmons、總裁Mohamma Youns、董事孫傳文等也都出席同樂，會後，不少職員們都紛紛表示，這是一場令大家感受深刻特別的餐會。