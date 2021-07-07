我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

美南銀行首季收益佳 發績效紅利獎金

記者封昌明／休士頓報導
美南銀行的感恩餐會散發出濃厚的德州風。（記者封昌明／攝影）
美南銀行的感恩餐會散發出濃厚的德州風。（記者封昌明／攝影）

美南銀行董事長李承穗為感謝全體員工自去年2020年以來至今努力不懈，政府二次紓困案幫助不少因疫情影響需要解困的客戶，再加上2021年第一季度銀行業績和收益表現出眾，因此自6月底起從休士頓總行開始，依續在達拉斯區、奧斯汀區和加州區域等分行舉行職工感恩同樂餐會（Employee Appreciation）。每處的餐會由執行長Mark Simmons代表董事會親自發放績效紅利獎金給每一個員工，以示慰勞和感謝，當員工們收到這份額外驚喜時皆以熱烈的回應。

董事長李承穗在餐會中表示，美南每位職員的專業和負責，令她感到無比驕傲。在二次的PPP紓困方案後，有不少企業主和客人特別發了郵件或簡訊給她，甚至有些客人在外面或餐會場合中，會特地向她表達感謝，並讚揚美南職員們的專業和負責態度，讓他們倍感溫馨和感動。李承穗說，去年受到疫情影響，美南銀行所有員工都競競業業地堅守崗位，協助各事業單位辦理PPP業務，她看到員工們都非常努力為客戶服務，將業績衝高打破了自創行來的紀錄

執行長Mark Simmons強調，疫情滅不了他們服務的熱忱，反而讓美南這個大家庭更加團結，他和董事會看到每一位員工的努力；因此，在與董事會商量決定特別加發績效獎金給所有員工。

2021年美南銀行感謝餐會，總行餐會以別開生面地方式在設在該行的一樓大廳內搭起西部風景畫，再配上各種造型面具供客人和行員拍照。也由於是星期一的正常上班日，所以下午5時營業時間一結束，行員們皆都應景地穿上牛仔服及馬靴赴會，享受著德州式烤肉大餐，現場散發出濃厚的德州風情。資深董事長李昭寬、執行長Mark Simmons、總裁Mohamma Youns、董事孫傳文等也都出席同樂，會後，不少職員們都紛紛表示，這是一場令大家感受深刻特別的餐會。

執行長Mark Simmons代表董事會發放績效紅利獎金，給每一個員工以示慰勞和...
執行長Mark Simmons代表董事會發放績效紅利獎金，給每一個員工以示慰勞和感謝，員工收到這份額外驚喜時皆以熱烈的回應。（記者封昌明／攝影）
美南銀行資深董事長李昭寬（左）對董事長李承穗（右）的表現非常滿意。（記者封昌明／...
美南銀行資深董事長李昭寬（左）對董事長李承穗（右）的表現非常滿意。（記者封昌明／攝影）

疫情 紓困 德州

上一則

達福區中文學校教師研習 10日至25日舉行

下一則

賓州開出兆彩頭獎 5人分5.16億元

延伸閱讀

逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂

逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂
自建美墨邊牆 僅12%德州人願捐款

自建美墨邊牆 僅12%德州人願捐款
電力公司提供優惠 盼遙控居民住家溫度

電力公司提供優惠 盼遙控居民住家溫度
達福地區企業 疫情影響排名

達福地區企業 疫情影響排名
共和黨內初選 非裔魏斯特挑戰現任德州州長艾伯特

共和黨內初選 非裔魏斯特挑戰現任德州州長艾伯特
聖嬰聖妞不會來 德州可逃過高溫

聖嬰聖妞不會來 德州可逃過高溫

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
圖為德州沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）在槍案發生後舉行新聞發布會。美聯社

德州沃斯堡洗車店附近傳槍響 8人受傷

2021-07-04 13:25

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈