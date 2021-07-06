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逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂

編譯組／綜合報導
德州近期未打疫苗第二劑的人數超過120萬人。(休土頓衛生局）
德州近期未打疫苗第二劑的人數超過120萬人。(休土頓衛生局）

德州衛生單位數據顯示，近期未打疫苗第二劑的德州人數超過120萬人。專家擔心，僅施打第一劑疫苗，並不足以應付當前傳播率相當高的Delta變種病毒。

休士頓KHOU 11電視台報導，休士頓衛生局官員David Perresse表示，「我們有很大一部分，約10%休士頓社區居民，僅施打第一劑疫苗。」根據衛生局數據，截至5月28日，有14萬7787人逾期接種第二劑疫苗。

德州衛生服務廳（Texas Department of State Health Services）表示，至6月27日，接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的德州人，有8.9%並未施打第二劑，超過120萬人。

衛生廳流行病學家Katelyn Jeteliina說「這並不是好現象」。他說，「看起來第一劑疫苗施打後，對Delta病毒根本不起作用，因此施打第二劑至關重要。」

英國一項研究發現，輝瑞疫苗對僅接種第一劑者，對抗Delta變種病毒有效率為33%，接種兩劑後達88%。

Jetelina說，Delta病毒是迄今最具傳染性的變種，目前也在休士頓現蹤，她敦促民眾依照施打時間表接種，若逾期，無論多久時間，施打兩劑疫苗都是關鍵。

疫苗 德州 休士頓

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