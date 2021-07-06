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自建美墨邊牆 僅12%德州人願捐款

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特的眾籌築牆，並未受到許多德州人青睞。(FAIR)
德州州長艾伯特的眾籌築牆，並未受到許多德州人青睞。(FAIR)

新聞周刊(Newsweek)報導指出，德州州長艾伯特（Greg Abbott）成立眾籌網站，替興建該州美墨邊牆募款，然最新民調顯示，這項計畫，並未受到許多德州人青睞。

這位共和黨州長6月16日宣布，計畫沿著墨西哥邊界修建隔離圍牆。該建築建設費用，將由德州資金和公眾捐款共同支付。

達拉斯晨報和泰勒德州大學（Univ. of Texas at Tyler）進行的一項調查發現，只有12%成人「肯定會」向該計畫捐款。18%表示「可能會」捐款。

12%德州人表示不太可能提供資金，38%成年人表示「絕不會」向興建美墨邊牆提供捐款，14%受訪者不確定。

艾伯特於記者會上指出，「德州人不該支付這些錢，因聯邦政府根據聯邦移民法，有法律責任這樣做，然聯邦政府並未行動，因此德州人不得不加緊努力。」

調查顯示，德州已約有2億5000萬元資金，用於興建美墨邊牆的頭期款。艾伯特成立的眾籌網站，民眾可用支票或信用卡捐款，該基金由德州緊急管理（Texas Division of Emergency Management）單位負責。

艾伯特辦公室於6月23日指出，已收到45萬9000元捐款。

在拜登總統下令暫停南部邊境，修建前總統川普計畫的美墨邊牆後，德州仍計畫建立自己的屏障。在川普當政四年中共修建450哩邊牆，但並非全部都在德州境內。

民調顯示，45%德州人強烈或有些同意，有必要在德州境內修建邊牆。約四分之一受訪者不認為築牆是為了安全。

德州 民調 聯邦政府

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