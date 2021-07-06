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電力公司提供優惠 盼遙控居民住家溫度

陳德安
Austin Energy已啟動「電力夥伴計畫」遙控用戶的溫度調節器。(Austin Energy臉書)
Austin Energy已啟動「電力夥伴計畫」遙控用戶的溫度調節器。(Austin Energy臉書)

【奧斯汀訊】天氣正值盛暑季節，德州的電力供應面臨嚴峻挑戰，有些電力公司提供優惠，鼓勵居民允許電力公司遙控家中的溫度調節器(thermostat)。

上月，管控德州電力系統的ERCOT發布警訊，呼籲居民節約用電，以免出現斷電的問題，當時夏季還沒正式開始，但好幾家發電廠機組發生故障，必須停機進行維修。今年經過大寒流斷電的苦難之後，有些電力公司為了調節供需平衡，提供優惠吸引居民加入某種計畫，讓電力公司用遙控方式調整溫度調節器的設定，居民可以節約電費，電力公司則不用實施分區停電的措施。

以奧斯汀都會區為例，Austin Energy已啟動「電力夥伴計畫」(Power Partner Program) ，居民可以自願決定是否加入，讓Austin Energy在熱浪來襲時遙控溫度調節器，把設定溫度調高2-4度，家中還是涼爽，但不會很涼，這樣用電量可以減低，居民也可以節省一些電費。這項計畫只在6月1日至9月30日之間實施，而且只在周一至周五的下午施行，周末假日期間不會進行調溫。在調溫動作發生之前，Austin Energy會先給顧客發手機簡訊通知。

要參加的居民必須有中央空調系統，而且溫度是由與網路連接的溫度調節器管控。如果目前的溫度調節器不是上網型的，Austin Energy提供最多110元的退款，民眾自己去購買安裝可上網的溫度調節器，然後申請退費，最普遍的品牌是Nest，Honeywell Home，Vivint和Emerson。

其他電力公司也有類似的計畫，包括CenterPoint Energy，CPS Energy和Entergy等，居民可以打電話或上網向當地電力公司查詢。

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