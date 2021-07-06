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達福地區企業 疫情影響排名

陳德安
艾克桑美孚石油公司一向是北德州最大的企業。(Exxon Mobil網頁)
艾克桑美孚石油公司一向是北德州最大的企業。(Exxon Mobil網頁)

【達拉斯訊】2020年疫情給北德州企業造成重大衝擊，但健保、房屋營建、金融服務和消費者產品業反而因禍得福，讓達福地區的公司在營業額上的排名有所變動。

總部在歐文市(Irving)的艾克桑美孚石油公司(Exxon Mobil)一向是北德州最大的企業，但去年因為油價低迷而營收大幅減少，降至1780億元，以至於排名落到第二。把總部從加州遷到歐文市的麥凱森(McKesson)是健保業的巨擘，上年度營業額增長到2310億元，搶走了北德州最大企業的榮冠。

麥凱森2020年度的業績比前一年度增加了將近170億元，疫情剛爆發的時候民眾大量囤積處方藥物，而麥凱森是全國處方藥物最大的分銷商，有三分之一的處方藥是經過麥凱森的管道送到消費者手中。

以生產紙巾和衛生紙出名的金柏莉克拉克(Kimberly-Clark) 、全國最大的房屋營建公司DR霍頓(D.R. Horton)營業額都大幅成長，目前全國房屋市場的供應量遠低於需求量，房貸利率又低，因而出現了買家一屋難求的窘境，預期房屋營建業還會有一段榮景。

在疫情中生意受創最重的行業包括航空公司、石油天然氣、零售業、旅館業和餐飲業，總部在福和市的美國航空(American Airlines)營業額暴跌62%，總部在達拉斯的西南航空(Southwest Airlines)也下跌了60%。

因為疫苗普遍接種的結果，美國社會已大幅重啟，因此2020年的情況與現今已大不相同，以艾克桑美孚石油公司為例，今年頭三個月營業額已達590億元，經過一年多的避疫措施，大眾嚮往外出旅行，現在航空公司航班供不應求，以致機票價格大漲，航空公司的營運到年底應該都會很暢旺。

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