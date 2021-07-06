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執法人員聯名控告總統拜登、國土安全部

編譯組／綜合報導
基尼縣警長考伊。（基尼縣府）
基尼縣警長考伊。（基尼縣府）

編譯組／綜合報導

 

基尼縣（Kinney County）警長考伊（Brad Coe）領銜之下，包括德州多名警長、縣府與移民暨海關執法局（ICE）人員聯名控告總統拜登，與他旗下的國土安全部等單位，違反至少三項聯邦法規，竟禁止ICE羈押或驅逐違法外籍人士。

 

除了考伊之外，聯合提告的還有麥考倫縣（McMullen County）警長Emmet Shelton、蒙哥馬利縣（Montgomery County）警長Rand Henderson。被告的除了拜登本人，還有國土安全部部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）等官員。

 

起因是，梅奧卡斯今年2月18日發表政策備忘錄，禁止ICE幹員居留或遣送非法移民。原告方因此主張，聯邦政府應該遵守法律，讓ICE幹員做該做的事。

 

訴狀載明，聯邦應允許ICE幹員拘留眾多的危險非法外籍人士，因為當中包括孩童性侵犯、毒販，但是拜登主政下的聯邦政府不讓幹員執行任務。

 

Alliance for Free Citizens的法律顧問兼訟案領銜律師Kris Kobach強調，國會已經要求行政部門居留或驅逐非法外籍人士，但是拜登政權卻違反了不只一項，而是三項法令，讓ICE只能枯等，讓邊界危機日趨惡化。

 

ICE 拜登 非法移民

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