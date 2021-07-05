聖嬰聖妞不會來 德州可逃過高溫

氣象學家預測 ，今年夏天德州應該不會出現，如同美國西北部目前出現的反常高溫，因為聖嬰與聖妞現象不致於出現。圖為德州高溫的示意圖。(NBC)

太平洋西北部地區，日前遭受史無前例的熱浪席捲，華盛頓州、奧勒岡州、加拿大等地出現110度高溫 ，數百人死亡。這樣的天氣，是否會出現在北德州 ？

氣象學家表示，由於太平洋聖嬰（El Nino）或反聖嬰（聖妞，La Nino）天氣模式不致出現，根據最新報告顯示，至少在不久的將來，德州人應該不會面臨同樣創紀錄的高溫危機。

太平洋西北部這波熱浪是由高壓脊引起。奧斯汀德州大學氣候專家Kerry Cook說，高壓系統將空氣推向地球表面，空氣被壓縮導致溫度飆升。「當這些被稱為Rossby Waves起伏變得足夠大時，會形成塊狀結構，這些塊狀結構由高壓脊組成，導致長期的高溫。」

如此乾燥高溫天候，在太平洋西北部和加拿大引發野火。截至2日，11州共出現33起大火。

國家氣象局氣象學家Lamont Bain表示，高壓系統在德州北部並不陌生，通常7月底和8月初最為突出。「這通常是我們一年中最熱的時候」在北德州，值得密切關注的是太平洋聖嬰（El Nino）或反聖嬰（聖妞，La Nino）天氣模式。

當信風（trade winds）減弱時的聖嬰現象，和信風增強時的反聖嬰，會影響全球天氣。這兩種情況出現，都可能出現極端天氣。

國家氣象局、氣候預測中心、國家環境預測中心等單位，6月初發布關於聖嬰與反聖嬰報告，指出夏季可望出現中性條件。這意味著這兩個極端情況不大可能發生，海洋表面溫度將接近平均水平。

目前達拉斯-福和市地區（Dallas-Fort Worth）氣溫低於正常平均。

NBC 5電視台首席氣象學家Rick Mitchell說，通常該地區出現百度 高溫平均是7月1日，今年可能要7日後，才會達到百度高溫。

根據氣候預測中心發佈的7月預測，北德州氣溫低於正常可能性為30%至40%。該中心預測，太平洋西北地區同期氣溫高於正常水平，約50%至70%。

然即使沒有創紀錄高溫，北德州高溫仍是危險。典型的北德州夏季平均有20天為百度高溫。