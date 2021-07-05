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夏令營爆群聚感染 調查Delta入侵

編譯組／綜合報導
蓋文斯頓縣衛生官員正調查該營地爆發的群聚感染，是否因Delta變種病毒引起。(KHOU)
蓋文斯頓縣衛生官員正調查該營地爆發的群聚感染，是否因Delta變種病毒引起。(KHOU)

德州一處兒童夏令營爆發大規模新冠群聚感染，衛生官員正調查是否為Delta變種病毒

位於League市Clear Creek社區教堂4日暫停活動。因上週有百名孩童，在Giddings參加由教會贊助的夏令營活動後感染新冠肺炎。蓋文斯頓（Galveston）縣衛生官員正調查該營地爆發的群聚感染，是否因Delta變種病毒引起。

KHOU 11電視台報導，蓋文斯頓縣衛生官員Philip Keiser說，教會成員與牧師談論，確診數字可能為120或130人，但目前尚無確切數字。

當地衛生官員說，上個月底有超過450名六至12年級的成人和青少年，參加於Giddings舉行的教堂夏令營活動。

他們指出，教會認為數百人可能已接觸過類似Delta變種病毒。「我們正測試其變體，看看這是否是在群體中傳播如此迅速的原因」，Keiser說。

衛生官員表示，疫情影響兒童是有道理的，他們可能沒資格接種疫苗，也可能並未接種。而接種過疫苗者，也可能出現陽性確診反應。

Keiser說，「所以，我們知道會即使接種了疫苗，仍會發生有突破性感染，但這將是我們了解更多關於Delta變種病毒的真正機會，因為有一群人剛剛被感染。若結果證明是Delta變種病毒，我們知道他們什麼時候曝露、多少人遭感染。」

衛生官員要求任何人在旅行中途，若感到不適，在家中接受檢測並隔離，直到收到檢測報告結果。

上百名參加教會夏令營學童染疫，專家正研究是否為Delta變種病毒。（KHOU）
上百名參加教會夏令營學童染疫，專家正研究是否為Delta變種病毒。（KHOU）

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