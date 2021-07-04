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懲罰民主黨杯葛SB 7草案 艾伯特威脅封殺年度預算案

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特威脅動用否決權，封殺議會與立法相關部門的2022-23年度預算。(美聯社)
德州州長艾伯特威脅動用否決權，封殺議會與立法相關部門的2022-23年度預算。(美聯社)

 因為限縮投票權的SB 7草案遭到民主黨人強烈杯葛，德州州長艾伯特威脅動用否決權，封殺議會與立法相關部門的2022-23年度預算。但是事實上，根據休士頓紀事報報導，艾伯特想要打擊的議員，因為薪津受到憲法保障，因此一點都不受影響，苦的反而是底下做牛做馬的幕僚。

立法部門的年度預算，俗稱為Article X，除了包括德州參眾議員的薪水，還有無政黨傾向的立法政務會（Legislative Council），與為法案研究效力的議會圖書館（Legislative Reference Library）等等，2022-23年度預算合計4.1億元。

 因為共和黨打算強行通過SB 7草案，因此30位民主黨籍議員集體退席，導致出席人數不足法定標準，因此SB 7的表決在正常會期的最後一天胎死腹中。之後共和黨打算召開臨時會通過SB 7，艾伯特雖然否決Article X，但卻又稱臨時會經費不受影響。

 受到影響的員工總共2165名，薪資中位數為年薪5.2萬元。而艾伯特的否決權，將讓這些員工從2021年的9月1日開始就領不到錢，因此許多員工抱怨，全家都靠工資度日，如果臨時會後領不到錢，他們就要辭職了。

 這會兒，不分民主或共和黨的幕僚都坐不住了，向德州最高法院聲請仲裁，強調行政權已經凌駕立法權。但是事態仍然看似無解，除了艾伯特揚言如果臨時會通過SB 7，他就會讓Article X過關，身兼參議會議長的副州長派屈克（Dan Patrick）更揚言，要是民主黨籍議員敢缺席臨時會，那就準備好開除所有幕僚吧。

 當然，受傷害的不只民主黨籍議員的幕僚，還有共和黨籍議員的幕僚，所以一旦艾伯特動用否決權，參議會議長費蘭（Dade Phelan）就發聲強調，艾伯特此舉會誤傷無辜，這要幕僚怎麼養家活口？但是艾伯特回稱，大家都有一份，作為議長只要管好自己的份內事就好。

民主黨 共和黨 德州

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