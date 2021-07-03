奧斯汀房價創新高 5月56.5萬 同比增34%

隨著搬遷者日增，庫存短缺，奧斯汀房價創新高。（Getty Images）

奧斯汀culturemap.com報導，隨著夏季銷售旺季開始，新住民增加，庫存短缺，奧斯汀房地產 市場持續升溫，房價 中位數屢創新高。

奧斯汀房地產經紀人委員會（Austin Board of Realter）近日發布數據指出，今年5月奧斯汀房屋中位數達56萬5500元，比前一年同期增長34%，創歷史新高。

這個數字比2021年4月的55萬元更高，較幾個月前漲幅更大。數據指出，今年2月房屋中位數價格為49萬1000元。

報告稱，5月分房屋銷售比去年同期增長50%以上，但可能的原因是，去年因新冠肺炎疫情實施居家避疫，使2020年5月市場比往年緩和。

2021年ABoR總裁Susan Horton說，「奧斯汀的房地產市場，已成為全美最具競爭力的市場之一。隨著新公司搬遷至奧斯汀，這座城市吸引新住民，對住房的絕對需求造成嚴重的庫存短缺，強化我們地區住房的可負擔性是當前問題，如何解決是當前首要任務。」

在地鐵 區域（metro）房價上，上個月Austin-Round Rock的房價中位數較前一年同期上漲42.2%，達歷史新高的46萬5000元。

若以各縣來看，查維斯(Travis)縣的房屋中位數上漲41%至55萬元，威廉森(Williamson)縣上漲50%至43萬5000元。Hays縣上漲42.5%至38萬元。Bastrop為32萬1250元，Caldwell則為23萬9000元，這兩個縣相較便宜，但也比去年同期上漲超過25%。

需求增加，房屋庫存則全面減少。5月份，在城市與地鐵區房屋庫存水平，比前一年同期下降1.5個月至0.5個月的量。房屋在奧斯汀上市時間僅15天，地鐵區上市時間為16天，較前一年減少一半時間。

Horton說，「市場似乎很難讓普通消費者了解，因為它節奏快，交易變得愈來愈複雜。這就是為什麼了解市場，可幫助消費者找到適合需求和預算房屋的房地產經濟，變得如此重要的原因。」