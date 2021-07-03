德州學生上網課後 數學不及格增80萬人

德州教今年標準學測(STAAR)結果，不及格學生比例大幅增加。(WFAA.com)

德州教育局 TEA(Texas Education Agency)近日公布今年學測結果，不及格學生比例大幅增加，大約四成學生數學不及格，顯示遠距學習的效果，遠不如當面授課。

上一次的學測是在2019年舉行，2020年因為疫情 沒有進行學測，今年TEA規定學生一定需要接受學測。今年的學測統計結果指出，公立學校學生的閱讀和數學不及格比例都有增加，2019年閱讀不及格的有29%，今年增加到33%。2019年數學不及格的有21%，今年增加到37%。

教育局長麥克莫拉斯(Mike Morath)指出，從百分比上比較不容易感覺到衝擊有多重，但比起正常的情況，今年數學不及格的學生人數，比去年多出80萬人，其中的每一個人都是某個家庭的孩子，他們的前途勢將受到負面影響。整體而言，各族裔與收入階層的學生都受影響，但西語裔和非洲裔家庭的孩子受到的影響最大，低收入的家庭也比高收入家庭吃虧。

教育專家指出，數學是遠距教學中最難達到學習效果的科目，將近四成的學生不及格並不令人意外。學區 之間的差異也相當大，譬如達拉斯獨立學區(Dallas ISD)7年級的學生，竟然有71%數學不及格，而福和市獨立學區(Fort Worth ISD)更是高到82%，令人難以相信平均大約六個學生中有五個數學成績不及格。

達拉斯獨立學區副總監蘇撒娜科多瓦(Susana Cordova)指出，學區在州級學測之前就大致知道學生落後的情況，教育局的數據證實了學區的觀察。她指出，經過連續許多年的進步以後，因為疫情影響造成學習成果受到重挫，這是很不幸的情況，學區正在研議如何進行補救，以免學生的前途受到阻礙。