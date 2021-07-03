帕克蘭槍案倖存者創「好的枕頭」公司 挑戰川普打手

「好的枕頭」點起戰火，直接挑戰支持川普的「我的枕頭」公司。(Good Pillow推特)

佛羅里達州帕克蘭(Parkland)高中槍擊濫殺案的倖存者大衛豪格(David Hogg) ，為了懲罰替川普 撒謊的「我的枕頭」(MyPillow)執行長，在德州 創立「好的枕頭」(Good Pillow) ，生產線日前開始製造產品。

去年11月川普敗選以後，川普和一些同夥製造出「選舉舞弊」的謊言，企圖繼續把持政權。川普的個人律師魯迪朱利安尼(Rudy Giuliani) ，上周已被紐約州法院暫停律師執照，預期最終將會被撤銷律師職權。我的枕頭執行長麥克林岱爾(Mike Lindell)已經幾個月不敢回家，因為有人發誓要殘殺他而後快。

林岱爾曾經是毒蟲，戒毒以後創立「我的枕頭」公司，成為千萬鉅富。據說他1月時建議川普宣布戒嚴法(marshal law) ，這樣總統就可統攬大權，甚至聯邦最高法院都必須聽命，如此川普就可以繼續執政。事蹟敗露以後，許多零售商取消與林岱爾的合約，他自己坦承年度營業額因而少了6400萬元。

豪格為了進一步逼死林岱爾，幾個月前與軟體開發商威廉拉給特(William LeGate)合作，建立工廠直接跟我的枕頭搶生意。豪格今年2月4日在推特 上發文，指出進步派(progressives)可以用更合乎理性的方式生產更好的產品，也提供員工更好的工資，採用的原料也是為環保而周詳考慮過的。豪格後來為了專心大學課業而離開「好的枕頭」公司，但他的合夥人仍繼續經營。

好的枕頭的官方推特網頁上，6月28日(周一)出現了第一個枕頭的照片，強調是由德州工薪階層所生產，並且預告很快會發布一項「驚喜」消息：大眾一定會喜歡的另一款產品。2018年2月14日，19歲的尼可拉斯克魯茲(Nikolas Cruz)進入佛州帕克蘭市的道格拉斯高中開槍濫射，造成17人死亡、17人受傷的慘劇，豪格當時是該校的學生。