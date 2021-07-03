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加州「移民」炒熱奧斯汀房市 5月整體銷售量同比增55%

編譯組／綜合報導 
加州「移民」炒熱奧斯汀住房市場。(美聯社)
加州「移民」炒熱奧斯汀住房市場。(美聯社)

德州奧斯汀都會區現在每天增加約180人，成為過去十年來人口增長最快的主要地區。加州矽谷東灣一間房屋目前價格約為100萬元，在奧斯汀，儘管房價持續上漲，但一間更大、更新、有院子和更好學區的房子，只需一半價格。根據奧斯汀房地產經紀人協會數據，奧斯汀5月房屋中價位，比去年同期上漲35%至56萬6562元，整體房屋銷售量比去年同期增加55%、共賣出1270間房屋。

專家表示，奧斯汀興起，部分原因是由於疫情期間，矽谷科技巨頭如蘋果、臉書、Google、Tesla等大公司在奧斯汀大舉招募所致。根據奧斯汀商會資料，去年因公司搬遷或擴張至奧斯汀地區的工作，達2萬2114個職務新高，其中包括來自特斯拉(Tesla)至少5000個工作，在奧斯汀東區建立了新大型工廠。

疫情期間矽谷一些科技公司及科技人出走。包括Palantir共同創辦人朗斯德爾(Joe Lonsdale)、播客主洛根(Joe Rogan)、Tesla執行長馬斯克(Elon Mask)皆於疫情期間，將公司自加州搬到德州，很多新來的人士都在奧斯汀找房。房屋經紀人沙普立(Ray Shapley)表示，若房子相當具吸引力，可見到30-50個下單，來自加州的買家通常會贏，因為他們比德州人更了解房市運作。

現在，沙普立有半數客戶來自加州。他說，房屋售價通常會比出價高出20至25%。他認識一名買家買了一間新蓋房子、從未搬進入住，之後轉手賣出獲利超過20萬元。豪宅建商「Toll Brothers」在奧斯汀西南郊區Dripping Springs有36棟房屋待售，疫情前，此區房屋需一段時間才能售出，時至今日，有超過200名買主在等待名單上。

根據5月份公布的人口普查資料，奧斯汀五個縣去年增加來自國內本土的移民共4萬8873人，比2019年增加17.7%。德州是灣區六縣居民自去年11月至今年3月之間，排名第二的最熱門跨州移居之地，根據美國郵政服務資料，共收到749份地址變更要求。加州要求地址變更的地址，有超過96%是在加州境內地區。

奧斯汀目前人口已接近100萬人，即將超過聖荷西、成為全美第十大城市。根據人口普查截至2020年7月1日資料，奧斯汀僅比矽谷最大城市聖荷西少了1萬8300人。同時，聖荷西人口減少了1.3%、舊金山人口則減少了1.4%。沙普立指出，可以見到德州中部的根本性改變，美國正在進行人口大規模重組或移動，他認為，過去數十年人口集中在加州，未來數十年則可能移至中德州。

加州 德州 疫情

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