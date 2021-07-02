休士頓美福藥局捐千件防護衣 歡迎入境者打疫苗

美福藥局負責人喻斌（左二）捐贈一千件防護衣給台北經文處供民眾出入境時使用。（記者封昌明／攝影）

已有台灣民眾前往接種新冠疫苗 的休士頓 美福藥局 ，近來更備妥輝瑞、莫德納和嬌生等三種疫苗，歡迎國外入境休士頓的民眾前往施打。該藥局並捐出防護衣供入出境民眾使用。

美福藥局藥劑師呂岳勳表示，該局為服務所有由國外入境休士頓的旅客可以施打疫苗，在藥局內另增購一部符合CDC標準的超低溫冰箱，疫苗進貨以後可以安全存放6個月，民眾不用擔心疫苗保存的問題。

駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文近日由僑務委員劉秀美作陪，拜會位於休士頓華埠的美福藥局，負責人喻斌及數位來自台灣的專業藥劑師團隊接待。喻斌並捐出一千件防護衣給經文處，希望能讓出入境的民眾使用。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（右三）光臨美福藥局，負責人喻斌（右四）率員工在門口歡迎。 （記者封昌明／攝影）

羅復文肯定美福藥局親切又專業的服務，並興奮在架上找到台灣常見的綠油精、張國周強胃散和川貝枇杷膏等產品，非常感動，除現場採購家鄉藥品外，並添購防疫相關產品，如可以放在口罩內的薄荷小爆丸，增加配戴口罩時的清新舒服感。

羅復文看到藥加上擺滿了來自台灣的成藥，感到非常親切。（記者封昌明／攝影）

來自台灣的呂岳勳藥師和符永豐經理介紹藥局各項服務，表示藥局另一大特色是有自己的製藥室，能依據不同人的體質及不同劑量需求來調配藥， 目前也著手開發美白及蚊蟲藥膏等產品。

呂岳勳（左一）向羅復文介紹該局製藥室的各項功能。（記者封昌明／攝影）

疫情期間，美福藥局積極爭取疫苗，舉辦疫苗施打活動，服務民眾，並斥資添購低溫冰箱，以求有效保存疫苗，照顧大眾健康的服務宗旨，正如藥局鎮店之寶、喻斌父親喻維新的題詞「熱情服務、藥到病除；祈願世間人長壽，不惜架上藥生塵」。

羅復文（右一）在主任藥局呂岳勳（左二）的陪同下參觀美福藥局的超低溫冰箱，左一為僑務委員劉秀美。（記者封昌明／攝影）

目前美福藥局針對入境旅客準備的疫苗有嬌生、莫德納、輝瑞等三種，民眾可選擇入境可停留的時間，考慮施打那一種疫苗，所有新冠疫苗都是免費施打，民眾只要提供護照即可，有意者可洽281-506-2453，地址：6918 Corporate Dr. B-5 Houston TX 77036(精英廣場內)。