休士頓台灣留學生聚萊斯大學 感謝美捐台疫苗

休士頓台灣留學生齊發聲,感謝美國捐贈疫苗。(駐休士頓台北經文處教育組提供)

德州休士頓地區台灣 留學生年6月30日齊聚萊斯大學(Rice University),共同發聲感謝美國 在台灣疫情嚴峻且疫苗不足之際伸出援手,捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。

本次計有來自萊斯大學、貝勒醫學院 (Bayor College of Medicine)、德州大學健康科學中心公衛學院(The University of Texas Health Science Center at Houston)及德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所(The University of Texas MD Anderson UT Health Graduate School of Biomedical Sciences)等台灣學生會成員近30人到場,同學們手持自製標語感謝美國對台灣堅定的支持和密切的夥伴關係。駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長偕教育 組楊淑雅組長前往探視與會台灣留學生,萊斯大學助理副教務長暨國際學生與學人辧公室主任Adria Baker在場歡迎致意。

羅處長除感謝美國以實際行動協助台灣對抗疫情並表示,去年12月駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會共同簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」,推動「台美教育倡議」,增進並擴大現有的雙向教育交流計畫,深化雙邊中英文語言教育合作,推動美台教育機構進行更密切的交流。羅處長期許同學在留學期間專心課業之餘,同時積極協助台美文化教育交流,成為強化台美堅定友誼的推手。又目前台灣推動「六大核心戰略產業」,其中再生能源、生物及醫療科技恰與同學們所學專業領域對應,期盼未來能夠返國服務,貢獻所長。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文(右一)前往探視萊斯大學探望學生。(駐休士頓台北經文處教育組提供)

教育組楊組長補充提醒同學美國疫情雖有緩解,仍需持續防疫,並注意自身安全。尤其疫情期間全美傳出多起亞裔遭襲擊或歧視對待案件,請同學們外出時結伴同行,注意周遭環境變化,縮短在公共場所及人潮聚集地點的逗留時間。另外8月起將有新生陸續報到,盼會長及學長姐們協助瞭解各校有關國際學生最新疫苗接種的規定,俾及早因應以順利就學。

休士頓是全美第4大城,亦是最多元的地區之一。休士頓長期被譽為世界能源之都,座落於休士頓地區之能源相關公司超過5000家。大休士頓地區有全球知名的詹森太空中心(Johnson Space Center, JSC) 作為美國國家航空暨太空總署(NASA)太空任務控制中心,亦是最大的研發機構之一。 此外,國際知名的德州醫學中心 (Texas Medical Center, TMC)位於休士頓商業區,為全球最大的綜合型醫療體系,致力於提供全世界最優質的臨床、疾病預防、研究及教育服務。萊斯大學、貝勒醫學院、德州大學健康科學中心以及德州大學MD安德森癌症中心均在此醫學聚落中。每年在休士頓地區的台灣留學生約250人。