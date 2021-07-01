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斯坦福學區 新校長梁靜宜上任

記者封昌明／休士頓報導
新任校長Ginny Liang梁靜宜(左)，在SMSD總監Dr. Robert Bostic（中）及市議員譚秋晴（圖右）的陪同下舉行新任校長見面會。（記者封昌明／攝影）
新任校長Ginny Liang梁靜宜(左)，在SMSD總監Dr. Robert Bostic（中）及市議員譚秋晴（圖右）的陪同下舉行新任校長見面會。（記者封昌明／攝影）

在斯坦福市連任成功的市議員譚秋晴極力促成下，斯坦福市學區（Stafford Municipal School District，簡稱SMSD）2021年新學期尚未開始，即迎來一位新任華人校長梁靜宜（Ginny Liang），6月29日校區特別她舉辦歡迎新任校長見面會，吸引許多興奮的家長參加。

德州地產銷售顧問陳琴家住糖城，家裡有一位適齡兒童正待入學，她聽說斯坦福學區有重視教育的市議員譚秋晴，現在又多了一位華人的校長，於是她就找了多位她一樣的華人鄰居，一起將孩子轉學過來，也加入家長會，希望未來能透過家長會力量與校方進行良性溝通，讓孩子們有一快樂的學習環境。

新任校長梁靜宜來自台灣，過去曾任國際領袖學院（International Leadership）擔任副校長，管理過1400位學生及125位員工，學經歷俱佳。在見面會中，她與多位提問的家長們闡述她的治學理念，希望將學生教育成品學兼優的優良典範，並矢志將斯坦福學區打造成福遍縣第一名的學區。

譚秋晴表示，這所明星學校耗資2600萬元打造，是該市第一個磁吸學校(Magnet school)，該校以培養優秀學生為重點，針對三到八年級資優學生，以私立學校教學方式、但以公立學校不收費的方式招生，學生必須通過測試錄取方可入學，不限學區可跨區就學。陳琴就是個例子，她們將孩子從糖城送過來這裡，就是希望孩子能得到較好的教育。

SMSD總監Dr. Robert Bostic表示，他曾經在其它城市創造第一名，現在感謝斯坦福市的努力，特別是譚秋睛，為學區爭取經費，做為該縣內第一個magnet school，未來該校將培養優秀學生為宗旨，且持續進行新建校舍及各種硬體設備，有尖端的科學實驗室、兩個體育館、大型餐廳和專為兒童使用的圖書館。同時加強於教學軟體，學生入學之後皆會配備個人平板電腦及以最新軟體教學。

譚秋晴指出，Magnet school與公校不同的是，他們是以公立學校的花費，享受私立學校的教學品質和設備。相對地，學校可以選擇學生，必須通過測驗才能錄取，並非申請就可入學，而她身為華人了解華人父母望子成龍，望女成鳳求好心切，斯坦福的新校區是大家的最佳選擇。

Dr. Robert Bostic擁有超過25年教學經驗。2014年他帶領SMSD學區參與K到12年級的機器人學前教育計畫，因此獲得超過30萬元的捐款。Bostic為應對21世紀下的挑戰領先做好準備。

譚秋睛表示，許多華裔家長仍放不下對明星學校的嚮往，當年她為孩子就學問題而選擇搬家到好的學區，在乎孩子將來的確值得，她的兩個孩子都是醫師，對社會都有貢獻。SMSD的出現，讓現在家長不必考慮所居住區域，只要報名入學測驗，您的孩子就可以進人「明星學校」，節省龐大金錢支出。目前尚有不到70位的名額，欲報考需把握機會，請查閱官網www.iseetest.org，或逕電281-208-6126，Email:[email protected]

斯坦福學區新任校長見面會，吸引了許多華人家長與會。 （記者封昌明／攝影）
斯坦福學區新任校長見面會，吸引了許多華人家長與會。 （記者封昌明／攝影）
德州地產銷售顧問陳琴（中）與住在糖城的鄰居組成家長會，未來希望能校方進行良性溝通...
德州地產銷售顧問陳琴（中）與住在糖城的鄰居組成家長會，未來希望能校方進行良性溝通。（記者封昌明／攝影）

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