休士頓房地產需求大 快速售出

德州房地產市場火爆，許多房屋一上市就被搶購一空。（Getty）

休士頓紀事報報導，德州房地產 需求火爆，許多房屋「上市的那一刻就被搶購一空」，市場狂熱令人震驚。

根據文化地圖（Culture Map）的John Egan說法，德州5月份的上市屋，平均在市場上僅停留一個月即售出。這是自1977年德州農工大學德州房地產研究中心（Texas Real Estate Research Center at Texas A&M University）開始追蹤數據以來的新低點。

研究中心經濟學家Luis Torres說，貸款 利率仍徘徊在3%左右，持續的人口進駐，使德州房屋需求大增。

數據顯示，現有成屋銷售，5月份上升至2萬9000件，環比增長2.5%，但仍低於峰值約2000多件銷售。4月份銷售額連續第四個月下降，但仍超過新冠肺炎疫情前水平，增長46.2%。

銷售額的月度增長，加上5月份新上市房屋數量下降3.1%，使德州現有屋市場的庫存，減少至1.1個月。

Torres說，房屋庫存量極低，阻礙銷售，價格低於30萬元的房屋庫存有限，這令人不安，因這影響房屋的可負擔性。德州現有房屋銷售價格中位數，同比增長27.8%至28萬9000元。全國指標增長21.5%至30萬6000元。

Torres相信，銷售構成高房價的趨勢走向，房屋中位數價格上漲部分原因，是低價屋需求庫存稀缺。