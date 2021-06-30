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上市公司禁售烈酒 德州挨告

奧斯汀訊
上市公司不得賣烈酒，沃爾瑪控告德州政府違憲。(walmart.com)
上市公司不得賣烈酒，沃爾瑪控告德州政府違憲。(walmart.com)

【奧斯汀訊】沃爾瑪(Walmart)29日(周二)在奧斯汀的德州地區法院提出訴訟，控告德州政府違憲，聲言現行不准股票公開上市公司在德州賣烈酒的法規應該廢除。

　德州法規有許多和其他州不同，目前的德州酒精飲料法規(Texas Alcoholic Beverage Code) ，禁止股票公開上市公司販售包裝烈酒(package liquor) ，但股票公開上市公司所屬的旅館、餐廳和酒吧卻可以賣烈酒。全國最大的零售業者2015年曾經提出同樣的訴訟並勝訴，但酒精飲料局上訴後原判被推翻。

　沃爾瑪發言人羅倫威利斯(Lauren Willis)指出，禁止股票公開上市公司在德州賣烈酒，違反了德州人引以為傲的自由競爭精神，而且讓消費者少了選擇，況且沃爾瑪已在美國的37個州賣烈酒，賣烈酒跟股票公開上市不知有何關聯？德州零售業者協會(Texas Retailers Association)支持沃爾瑪的訴訟，該協會的會員包括大型零售商、中型零售商和個體戶小店等。現行的酒精飲料法規，當初是為了讓小業主有生存機會而有這樣的規定。

　德州目前有大約2900家烈酒店(liquor stores) ，其中的450家是歸五間連鎖企業擁有。沃爾瑪在美國的營運中，以德州的營業額最高。沃爾瑪和旗下的山姆俱樂部(Sam's Clubs)在德州共有588家分店，這些店可以賣啤酒、葡萄酒，但不能賣烈酒。好市多(Costco) 、沃格林藥妝店(Walgreens) 、CVS藥妝店等也都抗議德州的酒精法規，而其中有些企業用別的方式來供應烈酒給顧客，譬如好市多在布蘭諾(Plano)的兩家分店和在阿靈頓(Arlington)的一家分店，把部分場地租給WB Liquors，會員可以在WB Liquors購買烈酒，好市多則可以收房租賺錢，這樣好市多、WB Liquors和會員都得到益處。

德州 沃爾瑪 股票

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