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慈濟捐疫苗助台灣

休士頓訊
證嚴法師與蔡英文總統於6月23日就慈濟捐贈疫苗進行視訊對話。 (德州慈濟基金會提供）
證嚴法師與蔡英文總統於6月23日就慈濟捐贈疫苗進行視訊對話。 (德州慈濟基金會提供）

【休士頓訊】為幫助台灣普及新冠肺炎疫苗接種，佛教慈濟慈善事業基金會於6月23日，送交主管機關購買BNT德國原廠500萬劑疫苗的相關文件。6月26日下午，蔡英文總統透過視訊和慈濟創辦人證嚴法師通話，表達對慈濟採購疫苗的感謝與支持，提及後續作業將由指揮中心協助進行。

蔡總統在視訊中問候證嚴法師，感謝證嚴法師一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。證嚴法師也祝福總統，並感恩政府的支持。證嚴法師一再強調：「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭｣。

蔡總統稍後在臉書發文提及，台積電與鴻海/永齡基金會規劃分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，目前政府已完成簽署開啟專案採購所需的法律文件。另外，關於慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗，她保證政府一樣會積極處理，指揮中心會依照實際疫苗需求，與慈濟進行討論協助相關作業進行。

對此，慈濟基金會感恩總統的支持與保證，也希望儘快能與政府進行具體討論，以早日取得疫苗確保大眾的健康。

美國疫情嚴峻時，臺灣愛心物資不間斷地跨海及時送達，如今台灣陷入疫情危機，讓身在遠方的我們同心共濟，一起守護我們心靈的故鄉。每一元的捐款都有善心大德加倍做等額捐款，讓愛心加速倍增，幫助故鄉早日消弭疫情。

捐款方式，更多慈濟美國台灣防疫募款資訊： donate.tzuchi.us/zh/TWCOVIDrelief

網路捐款：donate.tzuchi.us/zh/twcovidrelief

支票捐款：抬頭註明“Tzu Chi”（南德州地區支票郵寄至：慈濟德州分會／地址：6200 Corporate Dr. Houston, TX 77036)

了解更多台灣慈濟防疫行動： /tzuchi.us/zh/TWCOVIDrelief-UPDATE

瞭解更多慈濟美國馳援疫情的資訊： tzuchi.us/zh/coronavirus，隨時關注慈濟美國的動態。

蔡英文總統與證嚴法師於6月23日就慈濟捐贈疫苗進行視訊對話。 (德州慈濟基金會...
蔡英文總統與證嚴法師於6月23日就慈濟捐贈疫苗進行視訊對話。 (德州慈濟基金會提供）
4月2日台鐵408次太魯閣號嚴重事故後，蔡英文總統及交通部長林佳龍等官員到4月3...
4月2日台鐵408次太魯閣號嚴重事故後，蔡英文總統及交通部長林佳龍等官員到4月3日到花蓮慈濟醫院慰問傷者，感恩慈濟人在第一時間啟動救援機制，以迅速行動提供援助。(德州慈濟基金會提供）
蔡英文總統過去曾到花蓮靜思精舍拜會證嚴法師。(德州慈濟基金會提供）
蔡英文總統過去曾到花蓮靜思精舍拜會證嚴法師。(德州慈濟基金會提供）

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