年幼被棄 他努力獲進軍奧運資格

福瑞德柯利在百米短跑(100m dash)競賽中贏得參加東京奧運資格。(Team USA網頁)

【奧斯汀訊】奧斯汀東北部近郊的泰勒市(Taylor) ，一位幼年時遭父母遺棄的26歲男子剛獲得代表美國 進軍奧運的資格，社區人士籌款租用大幅廣告看板，表揚他努力不懈的毅力。

美國奧運資格賽(US Olympic Trials)的田徑項目27日(周日)在奧勒岡州的尤金市(Eugene)閉幕，福瑞德柯利(Fred Kerley)在百米短跑(100m dash)競賽中以9.68秒的佳績贏得第二名，前三名的選手取得代表美國參加7月份將開幕的東京奧運 的資格。以9.62秒獲得冠軍的崔逢布倫維爾(Trayvon Bromwell)也是德州 之光，他大學時是貝勒(Baylor University)的田徑健將。

柯利的童年相當坎坷，他的父親是監獄的常客，最後母親也棄他不顧，所幸阿姨維吉妮雅(Virginia)和姨父瑞基(Ricky)在他5歲時把他們兄弟姊妹全都一起領養。柯利少年時是泰勒高中的田徑校隊隊員，他表示教練麥克譚尼爾(Mike Tennill)是讓他不致誤入歧途的良師。

柯利一向是400米中距離的名將，但在這次的資格賽中專注於百米與二百米。取得百米資格以後，他準備動身前往東京參加奧運，社區人士為他租了泰勒高中附近的一塊大看板，預祝他在奧運中為國爭光。柯利感謝阿姨和姨父的教養之恩，他表示姨媽是他最大的粉絲，他會在奧運中盡一切努力讓家鄉以他為榮。

另外，現年25歲的布倫維爾是當今全球最耀眼的短跑健將之一，2014年6月14日，他代表貝勒大學參加NCAA戶外田徑錦標賽時，以9.97秒獲得冠軍，當時他還沒滿20歲，因此成績也列入全球少年組(junior)的紀錄，他是少年組歷史上第一位衝破10秒大關的選手。