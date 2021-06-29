收入、族裔影響德州疫苗接種

德州西部偏僻地區疫苗接種率特低，可以看出族裔與接種率之間的關係。(Texas Department of State Health Services)

德州 西部偏僻地區疫苗 接種率特低，從人口普查與民調的資訊來分析，可以看出族裔、收入與接種率之間的關係。

莫頓市(Morton)是德州最西端科克倫縣(Cochran County)的縣治，2月的時候科克倫紀念醫院開始進行鼓勵接種的措施，28歲的護士艾蜜莉何瑞菈(Emily Herrera)負責社區協調的工作，2月中旬收到第一批莫德納疫苗的時候，已登記想接種的人有900餘人之多，讓醫院的人員十分忙碌。

艾蜜莉指出，一進到4月份，突然之間再沒有人打電話來登記，這個冷卻的情況與全國的大勢一致，只是科克倫縣的情況更為冷清。拜登總統原本期望在國慶日之前達到70%成人(至少18歲)至少打過一劑，但發稿時離國慶日只剩一個星期，接種率只有65.7%，要達標有相當的困難度。

根據德州衛生服務廳(Texas Department of State Health Services)公布的資訊，科克倫縣所有的居民，包括成人與兒童在內，只有37%的接種率。而根據聯邦CDC所發布的資訊，全國國民的接種率是53.7%，因此科克倫縣明顯的落後許多。科克倫縣的居民61%是西語裔，2800位縣民中有20%收入在貧窮線之下，是比較窮困的地區。

根據凱薩家庭基金會(Kaiser Family Foundation)所做的問卷調查，科克倫縣白人成人的接種率是65%，西語裔則是57%。另外，問卷結果也指出收入與接種率之間的關係，年收入不到4萬元的人中，有42%還沒有接種疫苗，但是年收入至少有9萬元的人中，只有19%還沒有接種。

不過Johns Hopkins的疫苗行為專家(vaccine behavior expert)李瑪耶 (Rupali J. Limaye)認為，西語裔、非洲裔、低收入 者接種率低不見得是無知的表現，而是他們比較難取得接種機會，譬如收入已經很少，不願請假去打針，或者是沒有自己的車，而乘坐公交太花時間等因素。