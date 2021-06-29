我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

收入、族裔影響德州疫苗接種

拉伯克訊
德州西部偏僻地區疫苗接種率特低，可以看出族裔與接種率之間的關係。(Texas Department of State Health Services)
德州西部偏僻地區疫苗接種率特低，可以看出族裔與接種率之間的關係。(Texas Department of State Health Services)

德州西部偏僻地區疫苗接種率特低，從人口普查與民調的資訊來分析，可以看出族裔、收入與接種率之間的關係。

莫頓市(Morton)是德州最西端科克倫縣(Cochran County)的縣治，2月的時候科克倫紀念醫院開始進行鼓勵接種的措施，28歲的護士艾蜜莉何瑞菈(Emily Herrera)負責社區協調的工作，2月中旬收到第一批莫德納疫苗的時候，已登記想接種的人有900餘人之多，讓醫院的人員十分忙碌。

艾蜜莉指出，一進到4月份，突然之間再沒有人打電話來登記，這個冷卻的情況與全國的大勢一致，只是科克倫縣的情況更為冷清。拜登總統原本期望在國慶日之前達到70%成人(至少18歲)至少打過一劑，但發稿時離國慶日只剩一個星期，接種率只有65.7%，要達標有相當的困難度。

根據德州衛生服務廳(Texas Department of State Health Services)公布的資訊，科克倫縣所有的居民，包括成人與兒童在內，只有37%的接種率。而根據聯邦CDC所發布的資訊，全國國民的接種率是53.7%，因此科克倫縣明顯的落後許多。科克倫縣的居民61%是西語裔，2800位縣民中有20%收入在貧窮線之下，是比較窮困的地區。

根據凱薩家庭基金會(Kaiser Family Foundation)所做的問卷調查，科克倫縣白人成人的接種率是65%，西語裔則是57%。另外，問卷結果也指出收入與接種率之間的關係，年收入不到4萬元的人中，有42%還沒有接種疫苗，但是年收入至少有9萬元的人中，只有19%還沒有接種。

不過Johns Hopkins的疫苗行為專家(vaccine behavior expert)李瑪耶 (Rupali J. Limaye)認為，西語裔、非洲裔、低收入者接種率低不見得是無知的表現，而是他們比較難取得接種機會，譬如收入已經很少，不願請假去打針，或者是沒有自己的車，而乘坐公交太花時間等因素。

疫苗 德州 低收入

上一則

美南學人行動愛台 分享返台服務契機

下一則

老人協會慶生會 歡送楊容清、何仁傑

延伸閱讀

加州佬質疑州府推出的數碼疫苗接種系統有暇疵

加州佬質疑州府推出的數碼疫苗接種系統有暇疵
AZ疫苗接種間隔可拉長到10個月 和輝瑞混打效果更好

AZ疫苗接種間隔可拉長到10個月 和輝瑞混打效果更好
牛津大學：AZ疫苗接種間隔十個月 免疫力更強

牛津大學：AZ疫苗接種間隔十個月 免疫力更強
32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准

32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准
偷渡增 設施缺 德州州長求助獄警

偷渡增 設施缺 德州州長求助獄警
南方州接種率落後續擴大影響防疫 這幾州不到全美平均

南方州接種率落後續擴大影響防疫 這幾州不到全美平均

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

螃蟹成本翻3倍 德拉瓦餐廳紛漲價

2021-06-23 14:12

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳