聯合健康保險提供 攜帶式防身警報器

聯合健康保險提醒亞裔社區注意安全並提供「攜帶式防身警報器」。(聯合健康保險)

［本報訊］近日針對亞裔 美國人的暴力事件不斷增加，公開數據顯示，過去一年增加了150%。聯合健康保險 亞裔市場部團隊提醒亞裔社區多個安全要點並準備了「攜帶式防身警報器」，歡迎民眾於辦公時間到訪聯合健康保險資訊中心領取，無任何義務。數量有限，先到先得，送完即止。

聯合健康保險亞裔市場部團隊提醒安全要點包括：盡量避免單獨出門，出門切勿時常低頭使用手機，應該時刻關注周邊的情況。時常知道自己所在位置，萬一遇到意外，打911可盡快及準確報告位置。避免穿戴貴重物品出門。避免存放貴重物品於車內，包括裝修工具，以免成為被偷竊目標。萬一不幸被襲擊，要製造聲響，引起附近途人關注。可考慮使用「攜帶式防身警報器」，警報器發出高分貝聲響，令施襲者不適，並引起途人關注。遇見罪案發生，安全情況下立刻打911。遇到罪案要報警。有些華裔民眾礙於言語不通或其他原因，遇到事情也不聯絡警方，其實所有警察都可以即時聯絡翻譯員協助，所以請與警方聯絡。

聯合健康保險休士頓亞裔資訊中心地址：10613 Bellaire Blvd., Suite A-250 (Saigon Houston Plaza二樓)，辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時。想獲得更多健康生活資訊，請關注微信號「聯合健保 」，或訂閱聯合Youtube頻道，觀看包括健保資訊及健康生活專題講座。