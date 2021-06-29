我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

聯合健康保險提供 攜帶式防身警報器

陳德安
聯合健康保險提醒亞裔社區注意安全並提供「攜帶式防身警報器」。(聯合健康保險)
聯合健康保險提醒亞裔社區注意安全並提供「攜帶式防身警報器」。(聯合健康保險)

［本報訊］近日針對亞裔美國人的暴力事件不斷增加，公開數據顯示，過去一年增加了150%。聯合健康保險亞裔市場部團隊提醒亞裔社區多個安全要點並準備了「攜帶式防身警報器」，歡迎民眾於辦公時間到訪聯合健康保險資訊中心領取，無任何義務。數量有限，先到先得，送完即止。

聯合健康保險亞裔市場部團隊提醒安全要點包括：盡量避免單獨出門，出門切勿時常低頭使用手機，應該時刻關注周邊的情況。時常知道自己所在位置，萬一遇到意外，打911可盡快及準確報告位置。避免穿戴貴重物品出門。避免存放貴重物品於車內，包括裝修工具，以免成為被偷竊目標。萬一不幸被襲擊，要製造聲響，引起附近途人關注。可考慮使用「攜帶式防身警報器」，警報器發出高分貝聲響，令施襲者不適，並引起途人關注。遇見罪案發生，安全情況下立刻打911。遇到罪案要報警。有些華裔民眾礙於言語不通或其他原因，遇到事情也不聯絡警方，其實所有警察都可以即時聯絡翻譯員協助，所以請與警方聯絡。

聯合健康保險休士頓亞裔資訊中心地址：10613 Bellaire Blvd., Suite A-250 (Saigon Houston Plaza二樓)，辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時。想獲得更多健康生活資訊，請關注微信號「聯合健保」，或訂閱聯合Youtube頻道，觀看包括健保資訊及健康生活專題講座。

亞裔 保險 健保

上一則

恆豐銀行捐助密西西比大學中文領航學子赴台研習

下一則

費城保護移民 學校活動免遭官員查緝

延伸閱讀

ADSUM（愛心）保險公司 提供愛心健康計劃的專業服務！

ADSUM（愛心）保險公司 提供愛心健康計劃的專業服務！
Covered California創下投保新紀錄

Covered California創下投保新紀錄
亞裔社區服務中心及保險服務 提供新資訊

亞裔社區服務中心及保險服務 提供新資訊
親情健保 隨時關心您健保需要

親情健保 隨時關心您健保需要
合資格紐約人可享$0月費醫療健保聯合健保提供協助

合資格紐約人可享$0月費醫療健保聯合健保提供協助
林大衛談個人1元健保/餐飲復興基金

林大衛談個人1元健保/餐飲復興基金

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

螃蟹成本翻3倍 德拉瓦餐廳紛漲價

2021-06-23 14:12

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳