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恆豐銀行捐助密西西比大學中文領航學子赴台研習

封昌明
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長（右）感謝恆豐銀行吳文龍董事長捐助母校密西西比大學「中文領航學程」。（台北經文處教育組提供）
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長（右）感謝恆豐銀行吳文龍董事長捐助母校密西西比大學「中文領航學程」。（台北經文處教育組提供）

【休士頓訊】駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文為感謝恆豐銀行董事長吳文龍，捐助母校密西西比大學「中文領航學程」赴台灣研習計畫，造福諸多學子，於6月24日頒發感謝狀，表彰為促進台灣與密西西比州教育交流不遺餘力。

羅復文表示，台北駐美代表處蕭美琴去年12月2日與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽訂「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，推動「台美教育倡議」( U.S.-Taiwan Education Initiative)，目標為整合資源、擴大交流，選送華語教師到美國教學、鼓勵美國學生到台灣學習華語。駐休士頓辦事處亦積極配合推動本項政策，欣見僑界領袖共同支持台美重要語言教育計畫。青年學子之間的交流除為台美高等教育的合作增添動能，更為未來進一步推展台灣華語教學在美深耕鋪路。

吳文龍1970 年畢業於台灣東海大學化工系，1972 年到美國密西西比大學留學，於1974年獲化工碩士學位。他回顧創業以來篳路藍縷，迄今事業有成，實感念母校的栽培，所以捐助密西西比大學「中文領航學程」赴台灣研習計畫，協助美國青年學子的華語學習，另透過實地參訪可增進對台灣社會、文化、藝術等各面向的瞭解。

密西西比大學（University of Mississippi）位於密西西比州牛津市，成立於1848年，為密州大學系統的旗艦大學，共有4個校區，15個學院，逾2萬4,000名學生。該校人文學院下設有現代語文系，教授11種語言，系上教職員工80餘人。該系中文組自2003年獲美國國防部國家安全教育計畫所屬之國家領航計畫(The Language Flagship)支持成立「中文領航學程」。為精進語言的學習，領航學生於大學一年級升二年級的暑假赴海外進行為期8周的暑期課程，在二年級升三年級的暑假另參加領航計畫審核批准的暑期課程。今年原訂赴台暑期研習課程因疫情緣故改為線上教學。

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