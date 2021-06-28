偷渡增 設施缺 州長求助獄警

德州州長艾伯特近日呼籲德州獄警協助邊境行動。(FOX)

FOX電視台報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott） 近日呼籲德州獄警協助邊境 行動。該命令要求德州各地監獄看守人員與邊境治安官一起經營拘留設施，替那些與邊境危機有關，遭州政府指控的被捕者提供監獄床位等。

本月早些時候，艾伯特宣布將對非法越境或偷渡人口進入德州者，提出入侵指控。

該州指出，正尋找具有監督和釋放經驗的獄警，訓練有素，或過去兩年內光榮退役的前任獄警進行協助。

艾伯特說，「德州不容忍犯罪活動，這就是為什麼我們在拜登 政府缺席的情況下，加緊因應這場危機。我們確保邊境安全的努力，包括執行所有州和聯邦法律，我們呼籲全州境內的獄警和治安官自願支援我們邊境治安。」

這項命令是州長辦公室宣布德州收到45萬9000元私人捐款，用於德州南部邊境隔離牆的幾天後發布。

由拜登總統任命，負責邊境事務的副總統賀錦麗（Kamala Harris）25日訪問艾爾帕索（El Paso）邊境。德州共和黨人士批評聯邦政府對邊境的處理，參議員克魯茲（Ted Cruz）和康寧(John Cornyn)認為，這次訪問為時已晚。

前總統川普（Donald Trump）則計畫與艾伯特，6月底訪問邊境。