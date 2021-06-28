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「太空旅遊」競賽 貝佐斯將奪得頭籌

陳德安
「藍色起源」將在德州西部發射火箭，把六人座 新謝波德太空艙送到太空中。(NASA／Blue Origin)
「藍色起源」將在德州西部發射火箭，把六人座 新謝波德太空艙送到太空中。(NASA／Blue Origin)

【拉伯克訊】兩位億萬富豪之間的「次軌道太空旅遊飛行」(suborbital space tourism flight) 競賽，眼看就要由亞馬遜創始人貝佐斯奪得頭籌，德州在這次太空歷險中又將扮演重要的地主角色。

傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)創立的「藍色起源」(Blue Origin) 公司，預定於7月20日在德州西部發射火箭，把新謝波德太空艙(New Shepard capsule)送到離地面100公里的太空中，然後在完全失重狀態下停留三分鐘，讓乘客欣賞地球以及太空星體的景象，這將是人類歷史上第一次太空旅遊，之所以選擇在這一天進行，是為了紀念人類首次登陸月球52周年。

理查布蘭森(Richard Branson)所創立的「維京銀河」(Virgin Galactic)公司，原本被看好會搶先載付費遊客到太空旅行，但卻被藍色起源後來居上，不過布蘭森並沒有眼紅，他在網路上向貝佐斯道賀。貝佐斯表示，從他五歲的時候，就開始夢想上太空，現在這個夢想就要實現了。這次的太空飛行，從發射到著陸前後只有11分鐘。

新謝波德太空艙有六個座位，但這次只給四人乘坐，一個是執行任務的太空人，貝佐斯和他的弟弟馬克貝佐斯(Mark Bezos)各佔一個座位，另一個公開讓大眾競標，最後，一位匿名人士以2800萬元得標，這三位乘客將是人類歷史上的第一批太空遊客，必將在歷史上留名千古。馬克貝佐斯對哥哥把這個機會送給他，表達了感激之忱。

不過布蘭森也不必太難過，維京銀河目前已經以20萬至26萬的價格賣出了600張機票，等航班開始運作時，票價一定會比這個水平高很多。提早以低價買進的人，不但可以自己省下許多旅費，甚至還可以高價出售，相當於股票的低買高賣投資。

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