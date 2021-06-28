床墊麥克押200萬 賭太空人隊MLB奪冠

床墊麥克再下重金，賭太空人隊拿下MLB年度冠軍。（KHOU）

外號「床墊麥克」（Mattress Mack）的麥肯維爾（Jim McIngvale），向來力挺老家休士頓的球隊，今年的職棒大聯盟(MLB)世界大賽，再度重押200萬元賭太空人 隊奪冠。以目前賠率1:10推算，如果太空人隊真的奪冠，麥肯維爾將可進帳2200萬元，刷新美國運動博弈史的獎金紀錄。

麥肯維爾透過凱撒娛樂集團的William Hill Indiana Sportsbook下注。對於凱撒集團願意收下那麼大額的賭注，麥肯維爾直說他們真是帥呆了，而且他透過William Hill下注過很多次，集團對他向來客客氣氣、輸贏分明。

截至目前為止，太空人隊的戰績在美聯西區暫列第一。賭盤賠率排名第五，低於道奇、白襪、教士與大都會 。凱撒集團運動部門的共同總裁Eric Hession說，麥肯維爾的賭注大概是歷史紀錄，這也是他們所樂見。

麥肯維爾先前除了多次押注太空人隊，還曾在NCAA冠軍賽押過德州 大學美洲獅隊，以及NFL超級盃押注海盜隊奪冠。

德州媒體解讀，雖然賭盤上麥肯維爾有輸有贏，但在商場上卻是穩賺不賠。類似他先前賭海盜隊奪冠，就讓自家企業賺進大筆訂單，因為他承諾，只要總額超過3000元，且保證不會退貨，在海盜隊奪冠後就可拿回家具錢。最後不管海盜隊贏或輸，麥肯維爾都能賺到賭金或營業額。