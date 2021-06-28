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無照寄宿家庭太糟糕 將勒令停業

編譯組／綜合報導
一家位於哈里斯縣無證寄宿家庭，日前發生因住宿環境不宜，官員要求住宿者遷出。（FOX26）
一家位於哈里斯縣無證寄宿家庭，日前發生因住宿環境不宜，官員要求住宿者遷出。（FOX26）

隨著無照和非法寄宿家庭（Illegal boarding home）增加，相關單位查獲部分住宿條件非常糟糕的單位，勒令停業。

一間位於哈里斯(Harris)縣無證寄宿家庭，日前發生因住宿環境不宜，官員要求裡面九人搬走，FOX 26電視台正對此進行深入調查。根據哈里斯縣警局辦公室，「這是他們這段時間以來，見過條件最差的案件之一。」

哈里斯縣消防局副局長Chad Shaw指出，「房屋內污水倒灌，一間廁所無法使用，地板和馬桶周圍都有糞便，廚房水槽污水橫流。」

這起案件是由一名有警覺的警務人員發現，他注意到位於Walmorten Court 500號街區外的無照寄宿家庭有狀況，消防人員與其他相關機構人員展開調查。住在屋內的九人被送往附近醫院接受評估。

Shaw說，「裏面空調壞了，室內溫度在83度到90度間。」此外他說，「住戶都是老人和殘疾人士，他們被帶走，安置在成人保護服務機構內。」

「他們所有人都支付房租，當我們找到他們時，有些人希望得到一些醫療照顧」Shaw說。

該設施已發出臨時限制令，這意味著在問題得到解決前，該屋不得用於寄宿家庭。

隨著無照和非法寄宿家庭顯著增加，哈里斯縣於3月1日通過新規定，利用德州寄宿家庭模式標準，作為該縣檢查內容的指南，以及這些屋內需要什麼。

寄宿家庭的處理資訊、簽發、調查、暫停、撤銷或拒絕許可，由哈里斯縣警局辦公室寄宿家庭單位負責。而消防單位在負責許可前，需對相關設施進行檢查。

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