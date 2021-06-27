奧斯汀槍案造成1死13傷 19歲嫌犯落網

休士頓 紀事報報導，奧斯汀警方24日宣布逮捕19歲的De'ondre Jermirris White，其涉嫌參與奧斯汀於本月早些時候發生一起造成一人死亡，多人受傷的大規模槍擊 事件。

警方稱，White在奧斯汀西北約70哩處的Killeen被捕，其被指控謀殺罪等一級重罪，保釋金100萬元。

相關單位已撤銷對兩名青少年的指控，因警方已鎖定本月早些時候，發生這起致命槍案的第三位嫌犯。

在本月22日舉行的記者會上，奧斯汀代理警長恰肯（Joseph Chacon）和查維斯縣（Travis County）檢察長Jose Garza，宣布對White在6月12日的槍案提出指控，該槍擊案造成一人死亡，13人受傷。

來自德州 Killeen的White並未被拘留。恰肯以正對他進行調查為由，並無提供與他相關的更多細節。

這起槍案先前曾指控17歲的Jeremiah Tabb與另一名未成年嫌犯，但如今這兩人指控已被撤銷。

儘管恰肯指出，這兩名男孩「不是無辜的旁觀者，最後他們擁有武器。」但Garza稱，撤銷指控的決定是必須的，「符合調查最佳利益。」

當被追問為什麼這兩名武裝的未成年人仍被釋放時，恰肯說「重新提出指控是沒意義的。」

目前相關文書工作已處理完畢，恰肯說，做出指控的決定權在檢察長辦公室。

與恰肯一樣，Garza在新職位上任時間僅幾個月。他反駁說「我們要了解，我們關注的是什麼，我們的責任是什麼，就是抓到在我們街道上犯下謀殺罪，傷害13人的人。」