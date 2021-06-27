德州邀內州協助防堵偷渡客 挨批浪費錢

內布拉斯加州同意派遣25名州警，到德州邊界協助防堵偷渡客。(Pete Ricketts州長臉書)

內布拉斯加州 州長下令派遣25名州警，到德州 的墨西哥邊界協助德州政府防堵偷渡客 ，民權組織批評兩州州長企圖把邊界問題政治化，而且是浪費德州納稅人的錢。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)上周發出邀請，希望其他州提供警力支援，幫助德州防堵邊境的偷渡問題，內布拉斯加州州長瑞基茨(Pete Ricketts)日前宣布提供25名州警支援，協助德州公共安全局(DPS)巡邏德里歐(Del Rio)一帶的邊界。瑞基茨指出，因為聯邦政府不負責任，以至於各州必須把警力用在聯邦該做的事上。

還有一些其他共和黨掌政的州也承諾派出州警協助德州，包括佛羅里達州，但民主黨掌政的州沒有一個願意出力協助。美國民權自由聯盟ACLU(American Civil Liberties Union)的律師羅絲戈迪內茲(Rose Godinez)指出，瑞基茨的舉措只是政治操作，想把這個問題的責任都推到拜登總統與賀錦麗副總統的頭上，而事實上偷渡問題已至少有幾十年的歷史，不論是哪一黨的人擔任總統，一直都沒辦法在法規上解決，而制定法規是國會的責任。

州與州在急難互助方面有一個稱為Emergency Management Assistance Compact的聯盟，德州通過這個聯盟向其他州尋求協助，當某一州的人員到另一州進行支援任務時，是要收取費用的，譬如在達科他輸油管(Dakota Access pipeline)工程遭示威人士阻斷時，內布拉斯加州曾派出11名州警前往支援，後來北達科他州照合約付錢給內布拉斯加州。

批評徵召外州傭兵的人士指出，外來的人到德州邊界來巡邏，還沒搞清楚環境就又回到自己的州，這好比花錢找一批外人來德州度假，用德州納稅人的錢去吃好餐、住旅館，最後也沒有需要呈交的成果，這和作政治秀有何不同？