CDC暫緩驅趕租客 德州允法官自行裁量

德州暫緩驅趕租客時程，取決於當地法官。(聯邦住房城區發展署)

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC ）24日宣布，原本6月30日到期的暫緩驅趕房客令，將延長至7月31日。主因是雖然多數人已經完成疫苗接種，並開始恢復常態生活，但Delta病株的高傳染力，仍讓包括德州 在內的全美各地都可能面臨新一波的危機。

但是德州的聯邦法院先前在2月25日就已裁決，聯邦疾管中心的禁制令違憲，因此德州已經允許法官自行裁量，手上案件是否適用聯邦CDC的暫停驅趕令。但是許多租客 團體都反映，絕大多數的法官根本就不顧聯邦禁令，而是依當地法令允許執行驅趕令。

德州租客協會（Texas Tenants' Union）的執行長Sandy Rollins就說，她最近幾周走訪達拉斯縣的五個法院。結果只有一位法官提及聯邦疾管中心的禁制令，另一名法官雖然提及禁驅令，但引用的是達拉斯當地法令，而非聯邦規定。長此以往，將使法院、房東、租客三方都陷入混亂。

德州公寓協會（Texas Apartment Association）的副總裁David Mintz的說法則大不相同，強調大家都說7月底是最後一次延期了，但是沒人敢打包票。他說，如果租客真的碰到問題，可以找德州房租紓困方案（Texas Rent Relief Program）幫忙，但是德州論壇報卻報導，方案執行速度要不是太慢，就是來得太晚。