慈濟助台500萬劑BNT疫苗 醫療器材已捐161萬多件

捐贈紓困物資。（慈濟德州分會提供）

透過海內外慈濟人多方管道及專家學者共同努力，佛教慈濟慈善事業基金會近日就疫苗 採購已獲初步進展，慈濟於台灣 時間6月23日宣布，攸關購買BNT德國原廠500萬劑疫苗的文件，已依據相關法規與作業流程，送交主管機關台灣衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。後續慈濟將積極配合主管機關進行文件審核，以早日取得世界衛生組織（WHO）認可的疫苗供台灣民眾施打。

捐贈醫療物資。（慈濟德州分會提供）

臺南捐贈篩檢站儀式。（慈濟德州分會提供）

慈濟繼5月31日宣布，投入超過10億元新台幣的防疫暨紓困計畫，6月23日已獲重大進展。慈濟基金會執行長顏博文指出，五月起台灣疫情 轉趨嚴峻，慈濟便主動或被動與有願意提供疫苗者洽談。感謝政府主管機關與防疫指揮中心的指導和支持，更感恩所有善心企業與大德的關注與護持，慈濟申購疫苗會依照政府相關規定辦理，希望能協助台灣早日度過疫情難關。

慈濟自2020年疫情發生後，持續對全台有需要的家庭援助防疫物資及生活紓困；5月11日台灣本土社區新增病例攀升，慈濟立刻擴大編列超過10億元新台幣的防疫及紓困項目，以提供全台醫療物資採購及疫急紓困，並支援中央及地方政府做好第一線的防疫行動。

在過去不到一個月的時間，全台灣六家慈濟醫院的醫護團隊全力投入搶救新冠肺炎病患的行列，同時慈濟資助各縣市並出動志工架設25座篩檢站，主動提供全台15座靜思堂做為社區疫苗施打站。2021年慈濟至6月21日，已在台灣捐出包括呼吸機、製氧機等161萬5764件的醫療防疫物資，並發放32萬9403件生活物資給台灣民眾。

顏博文表示，及時足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，因此，慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，期待盡快獲准購入疫苗，以協助台灣脫離疫情陰霾，虔誠祈福台灣能早日恢復健康的生活與正常的經濟活動。

美國疫情嚴峻時，台灣愛心物資不間斷地跨海及時送達，如今台灣陷入疫情危機，讓身在遠方的我們同心共濟，一起守護我們心靈的故鄉。每一元的捐款都有善心大德加倍做等額捐款，讓愛心加速倍增，幫助故鄉早日消弭疫情。

捐款方式，慈濟美國台灣防疫募款資訊：donate.tzuchi.us/zh/TWCOVIDrelief

網路捐款：donate.tzuchi.us/zh/twcovidrelief。支票捐款：抬頭註明“Tzu Chi”（南德州地區支票郵寄至：慈濟德州總會／地址：6200 Corporate Dr. Houston, TX 77036)