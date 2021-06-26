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美南銀行1000元清寒生獎學金 5人獲頒

休士頓訊
Odanis Serrano獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）
Odanis Serrano獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）

第16屆美南銀行舉辦的「美南清寒學生獎助學金」申請已於2021年5月底截止，並在6月初完成評選。經過美南銀行獎學金董事成員評審最終結果，選出五位優秀應屆學子每位可獲$ 1,000元獎助學金。

得獎者是 Odanis Serrano: William B Travis High School；Luis Cunemo : Ridge Point High School；David- Michael Ross: William B Travis High School；Allison Chen: Plano East Senior High School；和Mackenzie Gholson: William B Travis High School。

Mackenzie Gholson獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行...
Mackenzie Gholson獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）

Allison Chen獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）
Allison Chen獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）

繼2019新冠疫情影響，學校依舊處於暫時關閉均未完全開放情況，導致課業學習仍以居家網路學習為主。再加上年初德州受到百年雪災影響，影響今年報稅申請截止延後等種種諸多因素，間接延後了美南銀行第17屆的獎學金申請，如在學成績單、在校老師推薦信和報稅單等相關資料遞件。因此，美南清寒獎學金在徵得評選董事會一致同意下，為鼓勵學生們學習激極性，決議不受疫情影餐並略微變通放寬申請程序，以便申請學子可以順利遞交文件。

Davidmichael Ross獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行...
Davidmichael Ross獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）

luis cunemo獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）
luis cunemo獲頒美南銀行$1,000元獎助學金。（美南銀行提供）

此次第16屆美南銀行清寒學子獎學金遞件，共來自數十所不同學區高中近20位應屆畢業學子申請。每位申請學生在課業或課外成績皆非常優秀傑出。經評審委員會再三多次審核後，最終決選出五位獎學金得主，其中來自休士頓四位，達拉斯一位，將於7月14日 (周三)上午10時在美南銀行總行二樓大廳內舉行獎學金頒發贈儀式，以期許他們在未來的學習上更上一層給予鼓勵。

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