包圍拜登助選巴士 7名川粉遭求償、德州警方恐被提訴

川普曾轉推特巴士被包圍影片，並標註「我愛德州」。(ABC/川普推特)

去年10月底正在大選最後衝刺階段時，拜登 的競選巴士在德州 中部高速公路上遭挺川人士包圍騷擾，當時在車上的人士24日向聯邦法院提出民事訴訟，七名挺川車隊(Trump Train)召集人的荷包可能遭殃，德州州警局與聖馬可斯市警局也被提訴。

德州曾是白人至上主義三K黨橫行之土，黨員為了嚇阻少數族裔投票 ，會用口頭死亡威脅、實際攔路行動、展示槍枝彈藥等種種方式，讓非裔、西語裔人士等在投票日躲在家中，不敢到投票所去，這樣白人所支持的候選人就可以很容易的當選。但國會在1871年制定了「三K黨法案」(Ku Klux Klan Act) ，禁止以政治意圖為動機阻攔競選活動或妨礙選民出席投票。

拜登支持者的助選巴士被包圍騷擾時，車上的四人是前德州參議員溫蒂戴維斯(Wendy Davis) 、競選工作人員大衛金斯(David Gins) 、競選義工艾瑞克瑟維尼(Eric Cervini)和司機提摩西哈洛威(Timothy Holloway)，他們聯名向聯邦法院提出賠償訴訟，向召集川普車隊的七人索賠，指出受害人至今仍被該事件的心理與情緒衝擊折磨，司機至今無法再開巴士賺錢。

另外，當巴士遭包圍時，車上人士打電話向警方求援，但德州公共安全局(DPS)和聖馬可斯市警局(San Marcos City Marshal's Department)都沒有派警員前往處理，因此四名受害人提出另一宗訴訟，被告是這兩個單位和單位主管。

去年10月30日事件發生後，原定在中德州舉辦的三場造勢會被取消。七名被告中有三人是一家人，史蒂夫切(Steve Ceh)和他的妻子蘭蒂切(Randi Ceh)以及他們的女兒哈娜切(Hannah Ceh)把追車的視頻放在社交媒體上，連車子的牌照都一覽無遺，讓受害人得到確切的身分資訊和證據，網路消息指出，這三名主謀都是匿名者Q (QAnon)的追隨者。