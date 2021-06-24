拒打疫苗 休士頓153醫護離職

拒打新冠疫苗，休士頓衛理公會醫院153名醫護離職。（KHOU）

休士頓 衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）要求全體醫護人員，在6月7日前完成新冠疫苗 接種，否則將被停職兩周。院方22日宣布，在兩周停職期後，153名醫護已經辭職或被開除。

相關醫護人員曾經就院方強制接種一事，要求法院作出裁決，但法院不願受理，最後演變成"Jab or Job"的僵局。率先向媒體表態的護理師畢吉斯（Jennifer Bridges）22日接受KHOU訪問時表示，院方已經解除她的雇用合約，而且是她在接受另一份工作的面試 時接到電話通知。

畢吉斯說，主管強調，如果她願意接種，還是可以回來上班，但她說絕對不要，因此主管就跟她說，合約到此為止，當天生效。

畢吉斯與其他116名護理人員先前提出告訴，指控院方強迫員工接種安全尚未獲得證實的疫苗，但聯邦地區法院駁回訟案，認為疫苗安全不安全，與院方能不能解雇並不相關。

休士頓衛理公會醫院是全美第一個強制醫護接種新冠疫苗的醫院，至少有2萬5000人完成接種。畢吉斯表示，她會在另一家民間護理公司繼續工作，但是她和律師會繼續以法律途徑對抗休士頓衛理公會醫院。