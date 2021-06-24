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奧斯汀濫射案 警方鎖定新嫌犯

編譯組／綜合報導
奧斯汀濫射案，警方鎖定新嫌犯19歲的懷特。（奧斯汀警局）
奧斯汀濫射案，警方鎖定新嫌犯19歲的懷特。（奧斯汀警局）

德州奧斯汀6月12日在第六街鬧區發生的濫射案，導致一人死亡、14人輕重傷。但奧斯汀警局22日宣布，案發後立刻遭到逮捕的兩名青少年嫌犯，「雖然身上帶有槍枝，也並非完全無辜」，進一步詳查後，發現兩人並非主謀，因此已經撤銷對兩人的現有指控。警方另外公布一名真兇，19歲的懷特（De'ondre Jermirris White），並提供他原本的外貌與案發後改裝的照片，協請民眾提供線索。

奧斯汀警局代理局長恰肯（Joseph Chacon）表示，槍案發生原因主要是兩個對立幫派在第六街鬧區碰頭，在口角後掏槍互射，當時很多人身上都有槍枝，但是先前逮捕的兩人，警方不能確定是否有開槍，因此為了進行刑事調查，先撤銷原先的加重傷害控罪，待進一步確認後再做處置。恰肯強調，不管從哪個角度看，兩人都不會是無辜的旁觀者。

案發後，懷特雖然一度遭到警方約談，但當時的證據並不充足，所以將他釋放，據信他應該回到基林市（Killeen），並藏匿在附近一帶。

警方後來比對彈道後發現，懷特所持有的槍枝與傷亡者身上的彈痕相符，加上目擊者的證詞，因此才認定懷特涉有重嫌。但是懷特在約談後已經改變打扮與髮型，因此查維斯縣檢察官卡薩（José Garza）強調，懷特身懷武器且高度危險，可能對社區構成威脅，因此警方將會積極找人，一旦被捕後將以謀殺重罪起訴。

德州 幫派 檢察官

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