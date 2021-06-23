遊客得再等等…船員染疫 休士頓遊輪復航延期

休士頓東南邊蓋文斯頓港是德州度假遊輪的基地。(Port of Galveston)

遊輪公司原定7月初起恢復海上度假行程，但加勒比海皇家 遊輪(Royal Caribbean)八名機組人員上周確診染疫後，各家公司的現訂行程都可能有變，痴痴等候的德州 遊客更是心焦如焚。

位於休士頓東南邊的蓋文斯頓港(Port of Galveston) ，是德州度假郵輪的基地，也是全國第四大的遊輪港，2019年從這裡上船的遊客超過100萬人，提供的就業職位約為2萬7000個。去年3月疫情爆發造成遊輪全面停駛，今年5月28日CDC核准了嘉年華遊輪公司(Carnival Cruise Line)的復航計畫，其他公司的計畫也跟著得到許可，眼看遊輪業又可重啟營運，避疫疲乏的民眾熱切期盼往遠方去旅行。

NBC報導，加勒比海皇家遊輪公司最新的遊輪「海上冒險號」(Odyssey of the Sea)原定7月3日從佛州邁阿密的羅德岱堡(Ft. Lauderdale)出發做處女航，前往加勒比海西部與南部的許多目的地，但日前在例行檢測 中有八名工作人員呈現陽性，公司隨即宣布這個航程延後到7月31日。這個意外的發展讓其他航線與港口的作業都變成無法預測，蓋文斯頓港的人員正密切追蹤情勢的變化，以確定7月初的航程是否受影響。

海上冒險號的1400名工作人員全部在6月4日那天接種疫苗，疫苗要到6月18日才算完全有效，這次檢測是在18日之前進行的。加勒比海皇家遊輪執行長貝利(Michael Bayley)指出，公司雖然對這項變化感到失望，但為了員工與大眾的安全，延後四周是正確的決定。蓋文斯頓港的營業額有65%來自遊輪相關的業務，從去年3月遊輪停航至今，該港已經失去了4400萬元的營收。

另外，加勒比海皇家遊輪已在蓋文斯頓港啟動耗資1億1000萬元的新碼頭興建工程，預定在2022年年底完工，到時候可以停靠比「綠洲級」(Oasis class)更大型的遊輪，正好迎接「海洋魅力號」(Allure of the Seas)的完工，這艘載客5400名乘客的新一代巨輪，會從這座新碼頭出發做處女航。