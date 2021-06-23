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曹祖芳律師開講 「說故事」談權益

【達拉斯訊】
曹祖芳律師開講，為民眾解惑。（孟敏寬提供）
曹祖芳律師開講，為民眾解惑。（孟敏寬提供）

達福地區僑界急難救助協會將於6月29日(周二)邀請剛獲布蘭諾(Plano)市第二副市長、具有31年豐富經驗的刑事律師曹祖芳「說故事」談法律權益。講座於Zoom線上舉行。

達福地區僑界急難救助協會5月舉辦兩場有關如何預防犯罪自我保護，以及居家安全的講座後，得到廣大僑胞的熱烈迴響。該協會為了使僑胞們對於保護生命、身體、財產、等相關法律益方面有更近一步認識，邀請曹祖芳以過往案例，用故事的方式闡述，讓民眾深入地瞭解生活中有關酒駕，盜竊，離婚、家暴、子女撫養等犯罪行為發生時，該如何處理？

曹祖芳獲西雅圖大學法律博士(J.D)及華盛頓大學亞洲法學碩士學位(LL.M.)，1989年取得華盛頓州律師執照，在Williams, Kastner & Gibbs 執業至1993年。1993年在德州創立數家成功的私人企業，2004年取得德州律師執照，成為歌林縣(Collin County)第一位華裔檢察官。之後並開創自己的律師事務所，是歌林縣唯一專門處理刑法案件的華人律師。2019年成為布蘭諾市歷史上第一位華人市議員，2021年獲布蘭諾市長John Muns任命為第二副市長。

「曹祖芳律師說故事」時間在美中晚間7時至8時30分，免費對大眾開放。報名請至：https://forms.gle/2DxwyzBYZbMAwDuv9。報名者將在課程開始前兩天收到Zoom線上鏈接和密碼通知。

講座詳情可洽詢急難救助協會會長孟敏寬（469）789-6858，副會長張志榮（817）903-2581，或email 至[email protected]

達福地區僑界急難救助協會，網站:https://sites.google.com/view/dfweaa/home

德州 華人 家暴

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