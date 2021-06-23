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經文處長訪珍奶店 大啖「台灣味」

記者封昌明／休士頓報導
呱呱包馳名台灣享譽國際，羅復文(右)推荐大家都來嚐嚐。（記者封昌明／攝影）
呱呱包馳名台灣享譽國際，羅復文(右)推荐大家都來嚐嚐。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓台北經文處羅復文處長開心參訪位於休士頓華埠的功夫茶，獲負責人周文博(Dean)熱情接待，羅復文除現場點購功夫茶人氣飲料試喝，並好奇加點店內自動拉麵機現製的道地拉麵，親嚐後大力推薦珍珠奶茶加拉麵的勁爆組合！

成功青年創業家周文博表示，自動拉麵機由台灣人設計，他特地飛去加州試吃試用，最後引進兩台到德州，店內的拉麵機則是德州第一台！來自台灣的周文博強調自己愛台灣，只做台灣品牌，目的是用美食宣傳故鄉，希望把台灣的美好介紹給全世界！

駐休士頓台北經文處處長羅復文（右）支持台資企業功夫茶，與負責人周文博(Dean)...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右）支持台資企業功夫茶，與負責人周文博(Dean)在敦煌廣場的門市前合影。（記者封昌明／攝影）
羅復文(右)極力推崇由台灣人設計製作的拉麵機。（記者封昌明／攝影）
羅復文(右)極力推崇由台灣人設計製作的拉麵機。（記者封昌明／攝影）

除了功夫茶加拉麵機，周文博再次引進台灣知名品牌「頂呱呱炸雞」，該品牌在美國首店落腳紐約精華地段，聯手Kung Fu Tea功夫茶賣台味炸雞和珍奶，在紐約非常火爆。

休士頓店是頂呱呱在美國的第六家分店，首家店是2018年底開幕的紐約店，該店開幕時大排長龍，還獲得國際美食網站Eater NY評為紐約最推薦25家炸雞店之一。之後，從2019年8月起，波士頓店、德州達拉斯店、紐約法拉盛門市、賓州費城店陸續開張。

頂呱呱藉由「Kung Fu Tea功夫茶」在美國的高知名度和人氣，攜手秉持著「將台灣平民美味引介到海外市場」的相同理念，打響第一砲。這種複合式的店型，讓顧客可以邊大口吃肉邊搭配順口的珍奶，算是讓外國人也能品嚐台灣特有的美味方程式。

羅復文外帶台式風味的炸雞套餐，供同仁享用。（記者封昌明／攝影）
羅復文外帶台式風味的炸雞套餐，供同仁享用。（記者封昌明／攝影）
喝功夫茶配道地的拉麵，絕配。（記者封昌明／攝影）
喝功夫茶配道地的拉麵，絕配。（記者封昌明／攝影）
羅復文（右）推崇珍珠奶茶享譽國際。（記者封昌明／攝影）
羅復文（右）推崇珍珠奶茶享譽國際。（記者封昌明／攝影）

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