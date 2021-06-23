偷渡問題嚴重 德州跨黨派議員籲拜登「訪邊界」

德州選出的聯邦參眾議員呼籲拜登(右)與賀錦麗到邊境視察。(Kamala Harris 臉書)

德州 選出的三名兩黨參眾議員 22日聯名投書達拉斯晨報（Dallas Morning News），呼籲總統拜登、副總統賀錦麗都應該親自走訪德州南部，實地看看美墨邊境現下面臨的移民 問題到底有多嚴重，並認真聽聽當地鄉親的切身感受，認真商討出跨越黨派的人道解決方案。

共和黨籍的聯邦參議員康寧（John Cornyn）、眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales），與民主黨籍的眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）在投書中強調，在拜登當選後，美南面臨的移民問題就日趨惡化，現在的總人數等於過去20年的加總，特別是過去8個月才越境的93萬人與8萬個單身赴美的孩童。

三人強調，移民的人數愈來愈多，但是現任政府不但沒有提出解決辦法，正副總統更是連去都沒去過。特別是被委任處理移民問題的賀錦麗更是遭到三人強烈抨擊，指責她很多時候光說不練，所以更應該親自到德州南部看看，聽聽鄉親的意見，對人道危機舉出具體作為，因為現在的做法只會讓美國的移民處理機制瀕臨崩潰，特別是邊境巡邏執法單位正面臨嚴苛挑戰，安置處所不足，資源短缺，移民人數卻愈來愈多。