我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

偷渡問題嚴重 德州跨黨派議員籲拜登「訪邊界」

編譯組／綜合報導
德州選出的聯邦參眾議員呼籲拜登(右)與賀錦麗到邊境視察。(Kamala Harris 臉書)
德州選出的聯邦參眾議員呼籲拜登(右)與賀錦麗到邊境視察。(Kamala Harris 臉書)

德州選出的三名兩黨參眾議員22日聯名投書達拉斯晨報（Dallas Morning News），呼籲總統拜登、副總統賀錦麗都應該親自走訪德州南部，實地看看美墨邊境現下面臨的移民問題到底有多嚴重，並認真聽聽當地鄉親的切身感受，認真商討出跨越黨派的人道解決方案。

共和黨籍的聯邦參議員康寧（John Cornyn）、眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales），與民主黨籍的眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）在投書中強調，在拜登當選後，美南面臨的移民問題就日趨惡化，現在的總人數等於過去20年的加總，特別是過去8個月才越境的93萬人與8萬個單身赴美的孩童。

三人強調，移民的人數愈來愈多，但是現任政府不但沒有提出解決辦法，正副總統更是連去都沒去過。特別是被委任處理移民問題的賀錦麗更是遭到三人強烈抨擊，指責她很多時候光說不練，所以更應該親自到德州南部看看，聽聽鄉親的意見，對人道危機舉出具體作為，因為現在的做法只會讓美國的移民處理機制瀕臨崩潰，特別是邊境巡邏執法單位正面臨嚴苛挑戰，安置處所不足，資源短缺，移民人數卻愈來愈多。

美墨邊境的犯罪案件越來越多，德州選出的聯邦參眾議員呼籲白宮重視。(WeBuild...
美墨邊境的犯罪案件越來越多，德州選出的聯邦參眾議員呼籲白宮重視。(WeBuildtheWall)

移民 眾議員 德州

上一則

「淘金熱」心態驅使 德州搶房潮被買家推高

下一則

5華童疫間生活畫 獲選繪入教堂山公車亭

延伸閱讀

租客驅趕禁令擬延至7月底 加速發放緊急住房補助

租客驅趕禁令擬延至7月底 加速發放緊急住房補助
坦承拜登國慶日目標未成 白宮下修標準衝刺年輕族群

坦承拜登國慶日目標未成 白宮下修標準衝刺年輕族群
時隔一個多月 美驅逐艦魏柏號再度通過台灣海峽

時隔一個多月 美驅逐艦魏柏號再度通過台灣海峽
1兆元基建案 兩黨有共識 預算來源仍分歧

1兆元基建案 兩黨有共識 預算來源仍分歧
兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 7月上路

兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 7月上路
歐盟對美開放邊界 美暫不跟進互惠

歐盟對美開放邊界 美暫不跟進互惠

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥