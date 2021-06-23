艾伯特駁戶外犬隻安全法 動保團體「網攻」

德州州長艾伯特否決犬隻保護法案，引發動保團體譴責。（WUSA9）

俗稱「戶外犬隻安全法」（Safe Outdoor Dogs Act）的德州 SB 474草案遭到州長艾伯特(Greg Abbott)否決，加上媒體報導大休士頓 地區不少犬隻在130多度的高溫 下被曬死，議員與動保團體因此譴責艾伯特的「人道」只及於人類，但不包括犬隻，部分人士甚至在推特上發起「艾伯特討厭狗」(#AbbottHatesDogs)的hashtag連署活動抗議艾伯特的作法。

SB 474草案原本的立法意旨在於，禁止飼主使用重型鍊條將狗綁在室外，任其處於高溫或強烈曝曬下，又不提供適當飲水或遮蔭處。這類被動保人士認為是虐犬的行為，艾伯特卻在行使否決權時表明，德州現有法令已經足以避免犬隻遭到虐待，而SB 474的罰則又太過嚴苛。他強調，該法只會讓德州管得太細，又濫用刑罰。

提案的德州參議員盧奇歐（Eddie Lucio Jr.）強調，艾伯特的每項決定，他雖然不見得都贊同，但是至少艾伯特對人權的維護，是他願意支持的，但為何輪到狗類時就沒有狗權了？他說，艾伯特真的讓人非常失望，因為這不是政治問題，而是人道問題。

動保團體Texas Humane Legislation Network的執行長Shelby Bobosky則說，SB 474草案經過各方與兩黨的努力，經過六年才終於成案，但是艾伯特卻動用否決權，這真是讓動保人士大失所望。