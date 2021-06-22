涉誘高中生發生性關係 女師丟職

前C.E. King高中教師Katrina Louisa Maxwell涉嫌與未成年高中生發生性行為，遭學區開除。（哈里斯縣警局辦公室）

Click2houston.com報導，Sheldon獨立學區 C.E King高中女教師Katrina Louisa Maxwell，被指控兩項侵犯17歲以下未成年者罪名，遭學區解僱。

根據法庭紀錄，Maxwell在3月與4月春假期間，與一名16歲學生發生性關係。

紀錄指出，當一名學區僱員看到Maxwell和該名男學生的女朋友在一起時，學區開始意識到Maxwell和這名男生之間的關係。根據法庭紀錄，這名僱員還報告第二起事件，Maxwell被指控向坐在女友旁邊的學生頭部扔剪刀。

經過調查，Maxwell承認與學生在車後座發生兩次性關係。根據法庭紀錄，這名學生告訴調查人員，與Maxwell在3月至4月間發生多次性行為。

學區發表聲明指出，「Katrina Maxwell與一名高中生存在不正當關係，學區行政部門接獲通知後，立即將教師開除，學區並通知執法部門和兒童保護服務機構，同時進行徹底調查。」

「所有調查結果均移交給執法部門，學區預計將提出指控。我們強烈鼓勵哈里斯縣地方檢察長辦公室接受指控並對Maxwell進行逮捕。」