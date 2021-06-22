我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

可愛幽靈蟹 夏日海灘新寵

陳德安
幽靈蟹(ghost crabs)名稱來自於牠感官靈敏、行動快速。(Unsplash)
幽靈蟹(ghost crabs)名稱來自於牠感官靈敏、行動快速。(Unsplash)

休士頓訊】德州各地的海灘上都有「幽靈蟹」(ghost crabs)寄居在沙洞中，暑假期間如果到海邊遊玩，不妨試著去找找這種可愛又神奇的黃色螃蟹。

幽靈蟹又叫沙蟹(sand crabs) ，牠們的殼呈正方形，長成以後方形的每邊有三吋長，所以體型並不小，殼的顏色跟黃沙一樣，是很好的保護色(camouflage)。德州的海灘上其實有很多幽靈蟹，但是多數人都沒看見過，原因是牠們居住在沙底下好幾呎深的洞穴中，白天時躲在沙中挖洞和休息。

幽靈蟹的兩隻眼睛像潛水艇的潛望鏡，可以360度的轉動，所以牠們沒有「瞻前不顧後」的問題，只有來自正上方的東西看不見。

海洋生物學家指出，幽靈蟹有很奇特的生存本事，每年冬天最冷的六個星期，牠們會進入冬眠期，這時牠們的鰓(gills)不工作，但牠們事先會在氣囊(sacs)中儲存氧氣，在殼中儲存水分，冬眠時靠這些氧氣和水生存。等到天氣轉暖，牠們就會在夜間爬出洞穴覓食，獵取貝類(clams) 、昆蟲、小蜥蜴等作為養分來源，人類在沙灘上留下的食物殘渣，牠們也樂於享用。

傍晚或清晨，是比較容易看到幽靈蟹的時候，遠遠望去像是一顆顆的石頭，但是牠們跑起來時速可達十哩，感官很靈敏，因此人還沒走近，牠們就已經溜回洞中，這就是牠們名叫幽靈蟹的原因之一。

德州 休士頓

上一則

老歌「努力活著」 救心臟病倒地者一命

下一則

涉誘高中生發生性關係 女師丟職

延伸閱讀

疫後民眾渴望國內旅遊 「陽光地帶」受歡迎

疫後民眾渴望國內旅遊 「陽光地帶」受歡迎
只是想去海邊玩！PRADA男裝秀探討對自由的渴望

只是想去海邊玩！PRADA男裝秀探討對自由的渴望
奧斯汀槍案後 德州擴大槍枝權利

奧斯汀槍案後 德州擴大槍枝權利
節電令取消 德州恢復正常用電

節電令取消 德州恢復正常用電
「風景區變遊民營」 放任遊民霸海灘 洛議員恐遭罷免

「風景區變遊民營」 放任遊民霸海灘 洛議員恐遭罷免
逃避性侵審判 蘇格蘭男卡梅爾海灘詐死 被判刑15年

逃避性侵審判 蘇格蘭男卡梅爾海灘詐死 被判刑15年

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量