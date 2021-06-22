可愛幽靈蟹 夏日海灘新寵

幽靈蟹(ghost crabs)名稱來自於牠感官靈敏、行動快速。(Unsplash)

【休士頓 訊】德州 各地的海灘上都有「幽靈蟹」(ghost crabs)寄居在沙洞中，暑假期間如果到海邊遊玩，不妨試著去找找這種可愛又神奇的黃色螃蟹。

幽靈蟹又叫沙蟹(sand crabs) ，牠們的殼呈正方形，長成以後方形的每邊有三吋長，所以體型並不小，殼的顏色跟黃沙一樣，是很好的保護色(camouflage)。德州的海灘上其實有很多幽靈蟹，但是多數人都沒看見過，原因是牠們居住在沙底下好幾呎深的洞穴中，白天時躲在沙中挖洞和休息。

幽靈蟹的兩隻眼睛像潛水艇的潛望鏡，可以360度的轉動，所以牠們沒有「瞻前不顧後」的問題，只有來自正上方的東西看不見。

海洋生物學家指出，幽靈蟹有很奇特的生存本事，每年冬天最冷的六個星期，牠們會進入冬眠期，這時牠們的鰓(gills)不工作，但牠們事先會在氣囊(sacs)中儲存氧氣，在殼中儲存水分，冬眠時靠這些氧氣和水生存。等到天氣轉暖，牠們就會在夜間爬出洞穴覓食，獵取貝類(clams) 、昆蟲、小蜥蜴等作為養分來源，人類在沙灘上留下的食物殘渣，牠們也樂於享用。

傍晚或清晨，是比較容易看到幽靈蟹的時候，遠遠望去像是一顆顆的石頭，但是牠們跑起來時速可達十哩，感官很靈敏，因此人還沒走近，牠們就已經溜回洞中，這就是牠們名叫幽靈蟹的原因之一。