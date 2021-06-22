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數百萬車輛 恐有著火危機

編譯組／綜合報導
汽車安全中心推動召回起亞一款汽車。（The Center for Auto Safety臉書）
汽車安全中心推動召回起亞一款汽車。（The Center for Auto Safety臉書）

休士頓Click2houston.com報導，超過650萬輛現代（Hyundai）和起亞（Kia）汽車休旅車(SUV)，因隨時可能著火而被召回。雖然這令人擔憂，但更令人不安的是，未包括在大規模召回，也同時處於危險中的車輛，如起亞的Soul車款。

想像一下，車輛在路上行駛，汽車突然開始冒煙，然後無預警的起火。這些情況反覆發生在數十輛現代和起亞汽車上，一些駕駛員說，汽車製造商在警告司機危險方面仍不夠。

今年5月，Brittany Wolfe在逃離駕駛座後幾秒鐘，眼睜睜看著她的2013年起亞Soul起火燃燒，「一切就爆了」她解釋「窗戶爆裂，擋風玻璃也爆裂。」

Wolfe說，在車子突然起火前，儀表板上並無任何亮燈顯示車有問題。

她告訴消費者專家Amy Davis說，「若我的後座上有孩子，我會因玻璃爆炸速度太快，無法救出孩子，自己也會沒命。」

現代和起亞汽車因起火事件在過去幾年中，已召回650萬輛汽車，這些汽車可能導致火災。包括2010年到2021年全新車款，但不包括Brittany的Soul。

針對此事，起亞發言人發聲明指出，Brittany車子起火事件發生於5月，但起亞和聯邦公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）多年來一直調查問題。

NHTSA告訴Davis，「該機構不對正在進行的調查發表評論。」然Brittany說，「這不該是正常的」。

汽車安全中心（The Center for Auto Safety）執行董事Jason Levine說，這是非常嚴重的問題。他說，他的組織推動聯邦監管機構召回所有2013年起亞Soul，但NHTSA並無這樣做。

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