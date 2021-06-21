我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

節電令取消 德州恢復正常用電

編譯組／綜合報導
經過用電吃緊的一週，德州人終於可正常用電。（KHOU 11）
經過用電吃緊的一週，德州人終於可正常用電。（KHOU 11）

過了用電吃緊的一周後，「德州可靠電力委員會」(ERCOT，Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）19日根據當前的輸電網路狀況指出，德州節電通知已在18日（週五）晚間7時截止。德州人不再需減少用電量，避免給輸電網路帶來壓力，這意味著民眾可恢復正常用電。

KHOU 11電視台報導，過去一週以來，德州人焦慮著輸電網路，是否足以負荷民眾用電量。

ERCOT 14日發出警告，來自天然氣發電廠的異常發電量已離線，與此同時，用天然氣模式替渦輪機產生風力發電的電量不足。五天以來，ERCOT警告，由於德州人在炎熱的天氣下增加用電需求，電力供應不足，呼籲民眾節約用電。

14日約有1萬2000兆瓦發電量處於離線狀態，這些用電量足以供給炎熱的夏日240萬戶家庭用電。電網營運商指出，大部分離線狀況出乎意料，這意味著發電廠出現故障或損壞，被迫關閉。

德州發電廠主要是為了炎熱的夏季，電力能如常供應所建造，然而，風力渦輪機發電量，並無電網營運商在夏季預期的多。發電廠故障加上風力電能不足，兩者結合導致供電緊張。

ERCOT官員無法提供為什麼那麼多發電廠離線詳細資訊。與此同時，德州6月初用電量創歷史新高，為防止客戶停電，ERCOT不得不採取緊急步驟的第一步，要求消費者減少用電。

18日也是德州監管機構開始取消公用事業禁令的日子，這意味著公用事業公司可向客戶發送斷電通知。斷電者最快可於29日恢復供電。

德州 天然氣

上一則

H-E-B超市購物 可用虛擬貨幣

下一則

男子槍殺女友母女

延伸閱讀

《老照片說故事》藍鈴冰淇淋百年慶

《老照片說故事》藍鈴冰淇淋百年慶
圖輯／全美慶祝六月節 民眾：拜登承認非裔重要性

圖輯／全美慶祝六月節 民眾：拜登承認非裔重要性
調查：德州、堪州、肯州女兵 遭性侵風險高

調查：德州、堪州、肯州女兵 遭性侵風險高

這是真的 用虛擬貨幣可以在德州買菜

這是真的 用虛擬貨幣可以在德州買菜
「你選德州長太強 但艾伯特是我老大」克魯茲勸退麥康納

「你選德州長太強 但艾伯特是我老大」克魯茲勸退麥康納
盼影星麥康納不要選德州長 參議員克魯茲:他太強了

盼影星麥康納不要選德州長 參議員克魯茲:他太強了

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12
德州多個 城房價上升快速。(德州住屋廳)

休士頓房市瘋 加數萬元搶購

2021-06-14 13:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元