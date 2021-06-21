節電令取消 德州恢復正常用電

經過用電吃緊的一週，德州人終於可正常用電。（KHOU 11）

過了用電吃緊的一周後，「德州 可靠電力委員會」(ERCOT，Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）19日根據當前的輸電網路狀況指出，德州節電通知已在18日（週五）晚間7時截止。德州人不再需減少用電量，避免給輸電網路帶來壓力，這意味著民眾可恢復正常用電。

KHOU 11電視台報導，過去一週以來，德州人焦慮著輸電網路，是否足以負荷民眾用電量。

ERCOT 14日發出警告，來自天然氣 發電廠的異常發電量已離線，與此同時，用天然氣模式替渦輪機產生風力發電的電量不足。五天以來，ERCOT警告，由於德州人在炎熱的天氣下增加用電需求，電力供應不足，呼籲民眾節約用電。

14日約有1萬2000兆瓦發電量處於離線狀態，這些用電量足以供給炎熱的夏日240萬戶家庭用電。電網營運商指出，大部分離線狀況出乎意料，這意味著發電廠出現故障或損壞，被迫關閉。

德州發電廠主要是為了炎熱的夏季，電力能如常供應所建造，然而，風力渦輪機發電量，並無電網營運商在夏季預期的多。發電廠故障加上風力電能不足，兩者結合導致供電緊張。

ERCOT官員無法提供為什麼那麼多發電廠離線詳細資訊。與此同時，德州6月初用電量創歷史新高，為防止客戶停電，ERCOT不得不採取緊急步驟的第一步，要求消費者減少用電。

18日也是德州監管機構開始取消公用事業禁令的日子，這意味著公用事業公司可向客戶發送斷電通知。斷電者最快可於29日恢復供電。