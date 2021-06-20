女揭美容沙龍鏡藏暗室 竟直通鬧鬼酒店

來自德州一個名為Miranda的TikTok用戶拍攝了取下鏡子並發現門口被堵的情況。（影音截圖）

夢想成真並不總是很有趣。一位TikTok (抖音)用戶發布了幾段視頻，詳細介紹了在她母親的美容沙龍中一個奇異 發現。根據影音顯示，該商舖的一面鏡子後面隱藏著一個被封鎖的門入口。

為了使這個故事更離奇，這名婦女聲稱，她甚至夢見在搬動鏡子之前，在鏡子後面隱藏著一些可怕的東西。

來自德州 一個名為Miranda的TikTok用戶以「 Hippieloumom」的名義發了幾段影音，到目前為止，她最近分享了一些有關此發現的影片。在第一個影片中，她拍攝了媽媽取下鏡子並發現門口被堵的情況。除去一層看起來像聚苯乙烯泡沫塑料的東西後，她碰到了一扇堅固的門，這個門無法推動。

據Miranda說，她的母親最近做了一個夢，夢見鏡子後面藏著屍體。

在第二和第三段影片中，Miranda拍攝了切穿被堵門的過程，卻發現在那扇門後面還有另一堵堅固的牆。Miranda解釋說，該建築物與據說是與鬧鬼的酒店相連。

據TripAdvisor稱，Miranda可能描述當然是Waxahachie的羅傑斯酒店（Rogers Hotel），那裡素來以鬧鬼享有盛名。