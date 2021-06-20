強固密碼 防駭客劫電腦系統 避免密碼一款多用

不要指示電腦記住帳戶密碼，以防駭客遠端劫持。(Unsplash)

殖民輸油管CP(Colonial Pipeline)的電腦系統遭駭客 入侵，一般百姓認為那是企業才有的問題，但IT專家呼籲大眾提高警覺，採取幾項措施預防被駭。

CP是以休士頓為啟運點，一路延伸到紐約港，途中還有很多支管把汽油、噴射引擎油(jet fuel)等油料送到眾多目的地，它是美國 東南部地區最重要的輸油管線，每天運送的油料量高達1億加侖，5月7日遭駭以後，很快就造成東南各州缺油的窘境，公司後來付出440萬元的贖金，駭客才把被遠端劫持的電腦系統釋放。

多數人認為自己的電腦與個資沒有什麼價值，駭客不會有興趣入侵。CP雇請網安公司(cybersecurity firm)FireEye Mandiant調查這宗駭客案，初步發現是一個舊員工的電腦帳戶密碼被駭客取得，駭客進入公司電腦網路後逐步把系統用綁架勒索軟件(ransomware)劫持，一個帳戶的小疏失給了駭客滲透的窗口。

網安專家指出，綁架勒索軟件的劫持事件越來越多，歹徒的手法越來越高超，主要就是因為有利可圖，如果從個人到企業與政府機構，每個使用電腦帳戶的人都多加注意，讓歹徒無法得逞，這股浪潮就會消退。CP低頭認輸給駭客贖金的做法，在國會質詢中受到議員責難，CP執行長布朗特(Joseph Blount)坦承公司在系統防護上沒有做周全。

個人銀行帳戶遭駭客把大筆款項盜走的事件時有所聞，網安專家表示，使用「強固密碼」(strong password)是民眾預防駭客入侵的最基本要務，一個難被猜出的密碼應該至少有10個碼長，而且最好包括大寫字母 、小寫字母、特殊符號(譬如!#*等)和數字的混合。多數人把一款密碼用在許多個應用程式上，這樣雖然省時省事，但是駭客如果得到密碼，就可以輕鬆的進入許多帳戶。

另外，不要指示電腦記住帳戶密碼，每次登入某個帳戶，應該親手打入密碼，以防駭客遠端劫持手機、電腦後可以為所欲為。如果有許多帳戶，又不讓電腦記住密碼，勢必要把密碼記在本子裡，這又造成了一個漏洞，如果有人取得本子就可能造成損害，因此每個寫下的密碼要有幾個打叉(x)的碼，這是只有自己知道的祕密，通用於許多個不同的密碼上。