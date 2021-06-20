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查獲槍枝、毒品 休士頓脫衣舞場被封

編譯組／綜合報導
休士頓V-Live脫衣舞俱樂部遭警方查封。(Yelp／店東提供)
休士頓V-Live脫衣舞俱樂部遭警方查封。(Yelp／店東提供)

KHOU11報導，休士頓市警局局長Tory Finner稱，警方於19日突襲一家著名的休士頓脫衣舞俱樂部，查獲槍枝和毒品，且逮捕包括俱樂部經理等三人。警方並發現有多名女性因各種不同原因被利用，相信俱樂部也涉嫌人口販賣。

這起事件發生於當天凌晨12時30分，位於Harwin Drive 6600號街區的V-Live脫衣舞俱樂部。

哈里斯縣檢察長辦公室Sean Teare表示，這間特殊的脫衣舞俱樂部，已被他們關注很長一段時間，此前有幾起涉及酒駕（DWI）嫌犯調查牽涉到該俱樂部，「部分涉嫌酒駕的司機承認駕車前，曾在俱樂部喝酒。」

這些事件令警方對該俱樂部更加注意。Teare說，調查後警方發現幾起違規事件，隨即展開數個月的深入調查。

調查期間，臥底警員被出售搖頭丸和可卡因等賭品。Teare還提到，調查顯示該俱樂部並無酒牌，但仍銷售酒精類飲品。

Teare指出，警方在19日早些時候，獲得俱樂部經理逮捕令，突擊該處，發現多名女性因各種不同原因被利用。他認為俱樂部也正進行人口販賣，這一切都在經理的協助下進行。

Teare證實，這名尚未確認身分的經理被指控運送受管制物品，目前哈里斯縣檢察官辦公室正進行相關調查，尚不能公布更多細節。

Finner發表聲明指出，「昨晚的行動只是此類執法工作的開始，接下來一周內，將與眾多酒吧和俱樂部老闆會面，邀請他們與休士頓市警局合作，幫助打造更安全的城市。」

休士頓 毒品 檢察官

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