休士頓中國城 劫車案1周連2起

車子遭搶的被害人臉頰被槍托劃出一道2吋左右的傷痕，眼角也被打到瘀青。（記者封昌明／攝影）

休士頓中國 城一處公寓住戶6月13日晚上10時下班返家進門之際，遭到埋伏在樓梯下的兩非洲裔歹徒持槍攔截，要他拿出車鑰匙未果，雙方經過一陣扭打，被害人被打得遍體麟傷，臉頰也遭歹徒用槍托打傷，留下近2吋的傷痕及眼角瘀青，最後車鑰匙還是被歹徒搶走並且駕車逃逸，被害人雖然隨即報案，但歹徒早已逃之夭夭，害他一周以來都無法上班賺錢，損失慘重。

中國城一處公寓6月13日晚間10時發生搶車事件。（記者封昌明／攝影）

被害人說，兩名持槍的歹徒應該是早已埋伏的樓下黑暗處等候，加上在夜色掩護下讓人很難察覺，雖然被搶的是一部二手車 ，但卻是他上班唯一的代步工具，當時眼看剛買的生財工具即將被搶，也顧不得其他，遂與他們發生格鬥，但還是寡不敵眾。他曾多次向公寓管理單位反映社區治問題要加強安全防護，特別是夜間巡邏，但都未獲正面回應。

車子遭搶的被害人與歹徒扭打，造成指關節嚴重受傷，無法工作，損失慘重。（記者封昌明／攝影）

無獨有偶，僑社名人Ruby的兒子日前向她借車前兼職做外賣，就在6月15日晚上9時30分，兩名非洲裔歹徒也是潛藏在暗處，待他送餐到客戶家中的幾秒鐘空檔，趁隙奪車逃逸，她兒子大聲呼救，迅速尾隨追趕，歹徒心急之下撞歪了出入口的鐵門後揚長而去，當下他們雖然隨即報案，取得了報案號碼，但已痛失愛車。

歹徒在夜色中慌忙逃逸撞壞大門。（Ruby提供）

Ruby痛斥歹徒太囂張了，隔天即氣急敗壞地前往該公寓欲調閱錄影帶，但公寓行政人員表示，她們只能提供資料給警方，Ruby仍不放棄地前往轄區警方當面詢問。值班員警的回覆是，目前正值暑假期間，有很多的車輛搶案發生，他們會積極偵辦。

Ruby痛失愛車，呼籲民眾協尋。（Ruby提供）

中國城Night fox arms 槍店安全教練Frank表示，目前中國城的微型犯罪很多，社區的保安薪水通常只有10元左右，在碰到這類緊急事故時，通常只會協助報案，並不會拔槍相向。Frank提醒民眾平常在開車時就要注意是否被跟蹤，特別是剛從銀行出來，返家時可以先繞行居家一圈後再停車，做好盡可能的防範動作。

哈里斯縣(Harris County)第五分局的警官Michael李表示，這個案子有一些共同點，都是發生在晚上9到10時左右、歹徒都是非洲裔、且是發生在暑假期間，按照他辦案經驗，暑假本就是犯罪高峰期，這些都是隨機犯案的小賊，被害人通常都粗心大意車門不鎖、引擎不熄火、車上留有貴重物品等，殊不知這些都會成為歹徒覬覦的目標。