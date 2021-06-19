我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

休士頓中國城 劫車案1周連2起

記者封昌明／休士頓報導
車子遭搶的被害人臉頰被槍托劃出一道2吋左右的傷痕，眼角也被打到瘀青。（記者封昌明／攝影）
車子遭搶的被害人臉頰被槍托劃出一道2吋左右的傷痕，眼角也被打到瘀青。（記者封昌明／攝影）

休士頓中國城一處公寓住戶6月13日晚上10時下班返家進門之際，遭到埋伏在樓梯下的兩非洲裔歹徒持槍攔截，要他拿出車鑰匙未果，雙方經過一陣扭打，被害人被打得遍體麟傷，臉頰也遭歹徒用槍托打傷，留下近2吋的傷痕及眼角瘀青，最後車鑰匙還是被歹徒搶走並且駕車逃逸，被害人雖然隨即報案，但歹徒早已逃之夭夭，害他一周以來都無法上班賺錢，損失慘重。

中國城一處公寓6月13日晚間10時發生搶車事件。（記者封昌明／攝影）
中國城一處公寓6月13日晚間10時發生搶車事件。（記者封昌明／攝影）

被害人說，兩名持槍的歹徒應該是早已埋伏的樓下黑暗處等候，加上在夜色掩護下讓人很難察覺，雖然被搶的是一部二手車，但卻是他上班唯一的代步工具，當時眼看剛買的生財工具即將被搶，也顧不得其他，遂與他們發生格鬥，但還是寡不敵眾。他曾多次向公寓管理單位反映社區治問題要加強安全防護，特別是夜間巡邏，但都未獲正面回應。

車子遭搶的被害人與歹徒扭打，造成指關節嚴重受傷，無法工作，損失慘重。（記者封昌明...
車子遭搶的被害人與歹徒扭打，造成指關節嚴重受傷，無法工作，損失慘重。（記者封昌明／攝影）

無獨有偶，僑社名人Ruby的兒子日前向她借車前兼職做外賣，就在6月15日晚上9時30分，兩名非洲裔歹徒也是潛藏在暗處，待他送餐到客戶家中的幾秒鐘空檔，趁隙奪車逃逸，她兒子大聲呼救，迅速尾隨追趕，歹徒心急之下撞歪了出入口的鐵門後揚長而去，當下他們雖然隨即報案，取得了報案號碼，但已痛失愛車。

歹徒在夜色中慌忙逃逸撞壞大門。（Ruby提供）
歹徒在夜色中慌忙逃逸撞壞大門。（Ruby提供）

Ruby痛斥歹徒太囂張了，隔天即氣急敗壞地前往該公寓欲調閱錄影帶，但公寓行政人員表示，她們只能提供資料給警方，Ruby仍不放棄地前往轄區警方當面詢問。值班員警的回覆是，目前正值暑假期間，有很多的車輛搶案發生，他們會積極偵辦。

Ruby痛失愛車，呼籲民眾協尋。（Ruby提供）
Ruby痛失愛車，呼籲民眾協尋。（Ruby提供）

中國城Night fox arms 槍店安全教練Frank表示，目前中國城的微型犯罪很多，社區的保安薪水通常只有10元左右，在碰到這類緊急事故時，通常只會協助報案，並不會拔槍相向。Frank提醒民眾平常在開車時就要注意是否被跟蹤，特別是剛從銀行出來，返家時可以先繞行居家一圈後再停車，做好盡可能的防範動作。

哈里斯縣(Harris County)第五分局的警官Michael李表示，這個案子有一些共同點，都是發生在晚上9到10時左右、歹徒都是非洲裔、且是發生在暑假期間，按照他辦案經驗，暑假本就是犯罪高峰期，這些都是隨機犯案的小賊，被害人通常都粗心大意車門不鎖、引擎不熄火、車上留有貴重物品等，殊不知這些都會成為歹徒覬覦的目標。

中國 休士頓 二手車

上一則

高明電器經銷各種家用電器 價格優惠 提供一站式服務

下一則

15年節目「家在華府」 將轉型放眼世界

延伸閱讀

休士頓專屬天候App 其他城市眼紅

休士頓專屬天候App 其他城市眼紅
哈里斯縣連續2起劫車 歹徒、車主槍戰

哈里斯縣連續2起劫車 歹徒、車主槍戰
休士頓房市瘋 加數萬元搶購

休士頓房市瘋 加數萬元搶購

搶匪綁架 拍受害人駕照威脅

搶匪綁架 拍受害人駕照威脅
「我知道妳住址」德州搶匪奪財後拍粉領族駕照存檔威脅

「我知道妳住址」德州搶匪奪財後拍粉領族駕照存檔威脅
網購寶可夢貨沒到 歹徒利用正規遊戲商進行三角詐騙

網購寶可夢貨沒到 歹徒利用正規遊戲商進行三角詐騙

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手